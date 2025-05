¿Blanqueo permanente?: la provincia pide que no se relajen controles sobre el dinero narco

La mirada del gobierno nacional va por otro lado. "No me importa de dónde sacaron los dólares", dijo el presidente Milei en referencia a la idea de hacer la vista gorda sobre el origen de las divisas que se vuelquen a “remonetizar” la economía, el objetivo declarado de las medida oficiales en ciernes.

En diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, el secretario de Gestión de Recursos de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, dijo que “es fundamental tener control sobre la ruta del dinero proveniente del narcotráfico”, pues cuando el Estado no pone la lupa en esa cuestión las bandas usan esa plata para “contratar soldaditos, extorsionar, mandar a matar gente”.

“Eso lo puede hacer mientras tienen plata. En Santa Fe vamos contra el dinero de lavado de activos y con esa acción los debilitamos sacándole el dinero y los bienes para que no puedan operar en el territorio, algo que no es sencillo porque tienen millones de dólares. Es fundamental seguir controlando y no flexibilizar. Cuando no hay controles ya vimos el daño que producen”, advirtió.

El funcionario provincial señaló que la dolarización de la economía favorece a las bandas, a las que les resulta más sencillo acumular en dólares o en bienes como propiedades o autos que compran con el billete verde. Algo que para la Provincia está absolutamente comprobado. “Ya vimos como la plata de búnkeres que derribábamos iba directamente a la cueva”, donde compraban dólares en negro.

Figueroa Escauriza remarcó que “es fundamental que el Estado siga la ruta del dinero para debilitar a las organizaciones criminales y que no nos pase cosas que ya vimos como que teníamos carnicerías de los narcos donde entraba el dinero en blanco, hacían factura y blanqueaban el dinero. Si el Estado no controla es un gran daño para a sociedad”.

