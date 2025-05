Unión pierde a Marcelo Estigarribia para el partido ante Cruzeiro

El plantel de Unión ultima detalles para visitar este miércoles, desde las 21.30, a Cruzeiro por la fecha 6 del grupo E de la Copa Sudamericana , que marcará el cierre de un semestre para el olvido, donde no se alcanzaron las expectativas. Ya no hay aspiraciones de luchar por la clasificación, pero sí la meta de terminar ganando.

Esto permitiría no quedar como colista, tras haberlo sido en el Apertura. Una situación que genera amargura, porque ya se juega solo por las estadísticas, pero con un tema no menor por delante y que no es para despreciar: los 115.000 dólares que hay de incentivo por el triunfo.

Entonces, hay un factor que le brinda algo de motivación a este compromiso en Belo Horizonte ante un rival que también quedó sin chances y que prácticamente le restó importancia a un torneo del que fue subcampeón en 2024.

Una baja para Unión

Mientras el DT Leonardo Madelón define los 11, en las últimas horas se conoció que será baja Marcelo Estigarribia. Arrastra una molestia física, por lo que directamente no será arriesgado. Se quedará a trabajar de manera diferenciada para luego ser licenciado junto al resto del plantel.

Parte médico:



Marcelo Estigarribia: presenta dolor en rodilla izquierda por proceso de inflamación cartilaginosa en rotula. Realizará tratamiento de viscosuplementación con plasma rico en plaquetas. pic.twitter.com/hcUsYrmTj5 — Club Atlético Unión (@clubaunion) May 26, 2025

Esto le permitirá al técnico probar otras alternativas. Un Chelo que estuvo lejos de pagar la inversión que se hizo para comprar su pase. Apenas marcó dos goles, que no sirvieron de mucho en una campaña general para el olvido. Está claro que precisa confianza y Madelón no quiere resignarse en perder, pero claramente será un cambio de mentalidad y, sobre todo, que mejore la puntería.