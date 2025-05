Malestar de vecinos de Bº Candioti por la obra inconclusa de Assa: "Hace años vivimos entre barro y escombros"

"Tomamos una medida drástica porque hace dos años y medio que venimos intentando ser escuchados por las autoridades y hasta el día de hoy no lo han hecho. No sabemos si esto es desidia, si es abandono o si hay corrupción. No entendemos por qué no se llevan adelante todos nuestros reclamos; no podemos vivir más así", manifestó Ignacio, vecino de barrio Candioti Sur.

Reclamo vecinos candioti obras Assa.jpg “Hace tres años vivimos entre escombros”, denunciaron los vecinos de barrio Candioti Sur.

"Hace años vivimos entre barro y escombros y no podemos tener una vida digna porque las calles están totalmente intransitables. El tramo de Alberdi hasta avenida Alem debería estar cerrado. La UTE que está a cargo no hizo absolutamente nada y están en conocimiento", continuó agregando el vecino.

Vecinos molestos

"Somos vecinos que estamos al día con los impuestos. No hay recolección de basura, lo cual es lamentable, no hay servicio de barrido y limpieza, lo cual es básico. Esta obra se inicio en octubre de 2022 y ante el abandono absoluto por el argumento de la falta de fondos nacionales para continuar levantan todo y se van", subrayó el vecino en la manifestación.

"Cortamos calle Calchines y tomamos la decisión muy unidos; somos conscientes de las consecuencias a sabiendas de que quienes incumplen en esto son las autoridades. En días de lluvia hay un riesgo muy grande para las personas. No podemos seguir viviendo así, con casas destruidas y rajadas por el movimiento de las máquinas que se fueron y los frentistas somos los más perjudicados", resaltó Ignacio.

Finalmente el vecino fue contundente con el mensaje: "Queremos que nos escuchen y nos traigan soluciones. No estamos en contra de la obra porque sabemos que toda obra mejora hacia un futuro lo que es la ciudad. Estamos en contra de que no se pueda convivir de forma tal que la obra se lleve a cabo y los vecinos tengan una vida digna. Eso no se logró y al corte lo vamos a mantener hasta tanto alguien se acerque de Municipalidad, Assa o la UTE que está haciendo la obra".