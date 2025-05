Buscan ampliar los plazos y eliminar el costo para renovar la licencia de conducir en mayores de 70 años

Santa Fe ya aplica las nuevas reglas para las licencias de conducir, pero se demora la definición sobre la RTO

Ante ese escenario, presentó un proyecto que busca modificar el inciso B del artículo 9 de la ordenanza 10.017, que rige la reglamentación del tránsito en la capital provincial. “Nosotros pensamos que hoy hay más expectativa de vida, hay sectores del gobierno que están diciendo que hay que modificar la ley previsional y aumentar la edad jubilatoria y llevarla a los 70 años. O sea, estamos viviendo en otra época, tenemos que aggiornarnos, pero además pienso que esto es algo discriminatorio también para las personas de 70 años o más”, cuestionó.

Violeta Quiroz peronismo concejales (1).jpg Violeta Quiroz, la concejala que impulsa los cambios en el Concejo Municipal de Santa Fe.

Quiroz contó que una vecina le dijo: “Es como que nos estén castigando por ser mayores”. Por eso, propuso que la renovación sea cada tres años entre los 65 y 75 años, y a partir de los 75, cada dos años, con un examen físico anual para verificar que la persona esté en condiciones de conducir, pero sin erogación económica.

Cambios para renovar la licencia en la ciudad de Paraná

La concejala recordó además que la Municipalidad de Paraná ya aplicó una medida similar en 2023, al permitir que desde los 70 años la renovación se realice cada tres años, también con controles de salud. “Pienso que tenemos que pensar en la gente que hoy tiene 70 años y que está activa y en condiciones para desempeñar cualquier tipo de trabajo”, subrayó.

Consultada sobre el tratamiento legislativo, indicó que aún no habló con otros concejales sobre la propuesta. “Todavía no me han comentado nada. Sería bueno que lleguemos a una buena decisión para las personas mayores de 70 años que están necesitando esto y están necesitando también un alivio al bolsillo”, dijo.

Finalmente, explicó que el proyecto ya tuvo movimiento en el recinto. “Lo pedí con preferencia en la sesión pasada, así que ya tiene que entrar en comisiones”, concluyó.