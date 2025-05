Cómo ingresaron los casi 500 kilos de cocaína: el decreto que desactivó un control clave en los puertos

Según los investigadores, la droga habría ingresado al MV Ceci por el lado del río, sin vigilancia ni cámaras, camuflada entre mercadería. El hallazgo no fue producto de una pesquisa oficial, sino del propio capitán del barco, lo que expone fallas graves en el sistema de seguridad portuaria.

El decreto PEN 37/2025, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de Bullrich "permite a las navieras internacionales que la función de los serenos de barcos, que antes era obligatoria las 24 horas durante todo el tiempo que la embarcación estuviera en puerto, ahora sea optativa por parte de la multinacional".

"O sea la misma naviera puede elegir si quiere ser controlada a o no. En estos tres últimos meses, cientos de barcos operaron en los puertos nacionales y es mínimo el número de los que solicitaron sereno", señalaron los trabajadores en un comunicado.

Y añadieron: "De haber habido sereno en el MV Ceci, una de sus primeras funciones hubiera sido la supervisión de provisiones requeridas por el buque, en el mismo momento en que eran cargadas".

"El mantra del equilibrio fiscal, reducción de gastos o reasignación de recursos no es aplicable a los serenos de buque, ya que nuestros salarios están incluidos en los costos operativos de la embarcación en puerto y no solo significan gasto cero para el Estado, sino que son una fuente legítima de ingresos desde el exterior", señalaron.

Además, remarcaron: "Los serenos la estamos pasando mal, sin trabajo y sin indemnización. Somos unas 500 familias. No afirmamos que el decreto fuera promulgado para facilitar el contrabando o relajar la seguridad en los puertos. Pero el desacierto del mismo comienza a ser evidente".

Cocaína Puerto San Lorenzo 2.jpg

¿Qué pasó con el buque MV Ceci en el puerto de San Lorenzo?

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, José C. explicó: "En el Ceci se encontró la droga porque el capitán advirtió luego de ver algo sospechoso, pero si el capitán no se daba cuenta o estaba complotado, el barco sale porque con la droga. La cocaína no se descubrió a partir de una investigación de las fuerzas federales o hubo un llamado al 911".

En ese sentido, afirmó que “falló la seguridad nacional y una de las funciones prioritarias del sereno es estar presente cuando se están subiendo las provisiones, que puede ser comida o repuestos para alguna de las máquinas del barco o material de librería para la parte de oficina”.

"Ese control puede llevar media hora o una hora como mucho. Todo lo que entra al barco es controlado por los serenos. Las provisiones, en general van de pocos kilos a un par de toneladas", señaló.

"En general hay dos formas de subir la mercadería al barco: ya sea por el muelle con un camión o grúa propia del barco, que es chica, o se puede subir por el otro lado, por el agua. En el puerto de San Lorenzo las cámaras de seguridad apuntan al muelle, pero del lado del río, donde no hay muelle, no hay cámaras de seguridad", reveló el trabajador marítimo.

Y añadió: "Cuando la provisión de mercadería se hace por agua, algo que también es frecuente y lícito, ahí la función del sereno es controlar que todo se desarrolle de manera normal. En la misma provisión de la mercadería se puede subir droga, pero también whisky, ron u otras bebidas alcohólicas y lo puede hacer una lancha que no hace las provisiones".

"El alcohol tampoco es menor. Hay empresas que pueden mandar enfermeras de sorpresa para hacer análisis de sangre para ver si los tripulantes consumieron alcohol o drogas, porque hablamos de barcos de muchísimas toneladas y cuando hay un accidente aparte del riesgo de contaminación y de vidas, hay muchos millones de por medio y el seguro no paga si hay botellas de alcohol en el barco por más que no las hayan tomado", explicó José C.

Y completó: "Nosotros somos un reaseguro para las compañías y el trabajo de los serenos es asegurarle a las empresas que no entren el alcohol al barco".

Cocaína Puerto San Lorenzo 3.jpg

¿Cúal es la tarea de un sereno de buque?

En otro orden, indicó a NA: "Los serenos de buque hace más de 100 años que estamos en esta actividad. Somos auxiliares de Prefectura Naval Argentina, por lo que no se trata de una persona contratada que sube al barco y ya está. Somos civiles que tienen que ser aceptados por Prefectura. Mientras cumplimos nuestras funciones somos el contacto entre el barco y la fuerza".

"Nuestra función es controlar la seguridad del barco, en lo que se refiere a amarres, que funcione todo correcto, la gente que entra, que sube, si hay cambio de tripulación, cuando suben los estibadores o la gente de las terminales a trabajar. O sea que las condiciones de seguridad sean las correctas", explicó.

"También nos dedicamos a la contaminación ambiental, como la pérdida de hidrocarburos, pintar sin permiso, descascarar la pintura del barco, fuga de productos tóxicos. Cuando pasa algo así avisamos a la Prefectura y ellos eligen cómo se manejan. También en casos de accidentes somos el medio de comunicación. Hacemos un control para que todo se desarrolle de manera normal", remarcó José C.

En relación a los sueldos que perciben, José C. aclaró: "El costo del mantenimiento del cuerpo de serenos para la Argentina es de cero pesos. No le salimos nada, porque el costo nuestro sale del 0,1 por ciento del operativo del barco cuando está en el puerto. Está incluido en esa gran bola de dinero del que se hace cargo la compañía".

"Nuestro salario no lo paga el Gobierno Nacional, sino que los paga la empresa extranjera. Si alguien hizo un decreto para sacar un sereno porque le salimos caro al país, se equivocaron mucho", concluyó.