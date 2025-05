Yllana, luego de la sexta caída de Colón: "Emocionalmente los jugadores están muy débiles

“Vinimos sabiendo que no iba a ser un proceso fácil. Llevamos apenas una semana de trabajo completa y se vieron algunas cosas de las que pretendemos. Hay aspectos positivos y muchas cosas por mejorar. Tenemos que ir sacándolas adelante”, expresó el DT, que ya acumula dos caídas desde que asumió el cargo.

Sobre la fragilidad anímica de Colón

Yllana remarcó la fragilidad anímica del plantel como uno de los principales problemas: “Emocionalmente los jugadores están muy débiles, necesitamos que crezcan desde ahí. Tenemos que trabajar mucho en lo anímico, sabíamos que estaba así cuando llegamos. Estamos en el buen camino, pero necesitamos fortalecer esa parte. Depende de ellos fortalecerse, y de nosotros mostrarles las cosas que se hicieron bien”.

Sobre el desarrollo del encuentro, el técnico fue claro: “El equipo estaba bien, por eso no hicimos cambios antes. Si vivís apurado, no hay equilibrio ni tranquilidad. No pudimos aprovechar el apuro de ellos luego del empate. Hay cosas que el equipo hizo bien y no siempre son visibles, como estar bien estructurados, ser más verticales, reorganizarnos más rápido”.

Uno de los aspectos tácticos que más le preocupa es la defensa del área: “Tenemos que entender que lo primero a defender es el centro del área. Hay que repetirlo y trabajarlo en la semana”.

Consultado por la salida del vicepresidente Negrete, quien presentó su renuncia en las últimas horas, Yllana fue contundente: “Nosotros solo podemos influir en la cancha. Ahí nos tenemos que hacer cargo”.

La autocrítica de Yllana por la derrota de Colón

Además, el entrenador fue autocrítico respecto al cierre del partido: “No voy a buscar errores puntuales, pero si estás empatando de visitante hay que ser inteligentes y no volverse locos. Hay cosas que trabajamos en la semana, pero necesitamos repetirlas más para que se solucionen. Un empate nos hubiese servido. Hay que empezar a sumar y corregir lo que haya que corregir en el mercado de pases”.

Sobre la decisión de preservar a Ignacio Lago, uno de los mejores del equipo, aclaró: “Preferimos cuidarlo en el final y contarlo en el próximo partido. Jugó mucho más de lo que habíamos estipulado”.

Pensando en el mercado de pases, Yllana fue claro respecto a la exigencia que implica dirigir a Colón: “Este es el club más grande de la categoría. Necesitamos jugadores con sapiencia para jugar en la categoría”.

Finalmente, dejó un mensaje de esperanza, pero también de responsabilidad: “El equipo se entrega, no le falta entrega, pero necesitamos ponernos mejor físicamente y entender cómo jugar estos partidos. No se puede jugar siempre apurado. Tenemos todo para trabajar bien, con comodidad. Los empleados del club están recontradisponibles con nosotros. Pero tenemos que reaccionar. Nadie te va a venir a levantar”.