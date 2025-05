El Concejo impulsa un homenaje post morten al Papa Francisco

Desde el Concejo Municipal se propuso declarar al Papa Francisco Huésped de Honor post morten, y que sea acompañada con la adhesión de todas las instituciones involucradas. La idea es entregar esa declaración en un lugar o institución a definir por todos los referentes que ya integran esta mesa homenaje en una jornada especial y que pueda ser exhibida y compartida con la comunidad. Una posibilidad que se analizó durante el encuentro es entregarla al Colegio Inmaculada para que se exponga en el Paseo Papa Francisco.

Justamente el presidente de la comisión de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús, Oscar Buniva, expresó que “como alumno, ex alumno y en este momento, formando parte de la asociación de ex alumnos, me enorgullece que se tenga en cuenta al argentino más importante de la historia. Y encima lo tuvimos en Santa Fe y por eso tenemos que reconocerlo también en nuestra ciudad. Agradezco profundamente la convocatoria, me pareció excelente”.

Eugenio Martín de Palma, rector de la UCSF y presidente de la Mesa de Diálogo Santafesino, celebró la iniciativa y destacó “la trascendencia del Papa Francisco y su legado; todavía no lo podemos dimensionar en su totalidad, pero seguramente con el correr de los tiempos, Francisco va ser un hombre que va marcar un antes y un después, no sólo en la iglesia católica, sino también en la humanidad toda».

El concejal Julián Martínez remarcó que “todas las instituciones que convocamos dan fe de la trascendencia que ha tenido este hecho, no sólo para la comunidad católica sino para el mundo en general. Y nosotros como Concejo Municipal no podíamos mantenernos ajenos porque el Papa Francisco vivió en nuestra ciudad. La calidad institucional de esta declaración, que fue legitimada por todas las instituciones de diferentes credos, dan muestra de su legado, de que es un argentino que ha trascendido a nivel mundial con un mensaje positivo de paz, de respeto y de tolerancia que me parece valioso destacar».

Todos los participantes

En la reunión de este miércoles estuvieron presentes, además de concejales de los distintos bloques: la Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Marcela Aeberhard; la coordinadora de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe, Evangelina Taverna; el Rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Martín De Palma; la Vicedecana de la Universidad Tecnológica Nacional, Dra. Eva Casco; el Secretario de Relaciones Institucionales de la U.N.L. y Secretario Ejecutivo de la Mesa de Diálogo Santafesino, Javier Aga; en representación del Arzobispado, de la Pastoral Juvenil y de la Pastoral social, Franco Houriet y Andrés Clausen; la Secretaria General del Rectorado del Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe, Elba Lazzaroni; la representante del Concejo de Pastores de Santa Fe, Adriana Chía; el representante de la Mesa Interreligiosa de Santa Fe y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Alejandro Temporelli; el representante de Unión por la Paz UPS, Matías del Valle Sayavedra; el representante de la Comunidad Judía, Gabriel Pivin; el representante de la Iglesia Evangélica Metodista, Carlos Zanuttini; el representante de la Parroquia San Elías de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, Alejandro Saba; el presidente de la Comisión de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús, Oscar Buniva. (ex alumnos Inmaculada); el director de la Escuela de Oficio “Papa Francisco”, Wilson Stegmayer.