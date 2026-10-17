El Ejército intensifica los trabajos finales para retirar los embalsados en la Laguna Setúbal y el Riacho Santa Fe

El operativo busca remover las grandes acumulaciones de camalotes que vuelven a afectar distintos sectores del espejo de agua y complican la circulación de embarcaciones. Las tareas se realizan en el marco de un convenio con la Municipalidad y concluirán este sábado, según los plazos previstos.

El Ejército Argentino lleva adelante un operativo intensivo para retirar los embalsados y camalotes de la Laguna Setúbal y el Riacho Santa Fe , en un nuevo esfuerzo por despejar los sectores afectados por la acumulación de vegetación acuática en la capital provincial.

Los trabajos se desarrollan en el marco del convenio firmado con la Municipalidad de Santa Fe, que permitió coordinar recursos y equipamiento para avanzar sobre las masas de vegetación flotante. Según lo establecido en el acuerdo, las tareas concluirán este sábado.

La intervención cobra relevancia ante la reaparición de los embalsados en distintos puntos de la laguna y el riacho, donde las acumulaciones de camalotes vuelven a dificultar la navegación y generan preocupación entre las instituciones náuticas.

Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Un operativo intensivo para despejar el espejo de agua

La participación del Ejército forma parte de un esquema de trabajo conjunto que también involucró al Municipio y a clubes, guarderías y asociaciones náuticas. El convenio permitió sumar personal, equipamiento y logística para intensificar la remoción de la vegetación, una tarea que venía realizándose con recursos municipales y embarcaciones particulares.

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El objetivo es retirar las grandes masas de camalotes que se acumulan en sectores estratégicos y recuperar condiciones adecuadas para el tránsito de embarcaciones. La tarea requiere intervenir sobre vegetación que, en algunos puntos, se concentra y queda retenida, lo que dificulta su desplazamiento por la corriente.

Sin embargo, la reaparición de nuevos embalsados muestra que el problema no se limita a una intervención puntual. Las variaciones del nivel del río y el movimiento de la vegetación acuática favorecen la formación de nuevas acumulaciones, por lo que el mantenimiento periódico resulta clave para evitar que vuelvan a consolidarse.

Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Los clubes náuticos, atentos a la acumulación de camalotes

El nuevo embalsado sobre la Laguna Setúbal se observa en las cabeceras este de los puentes Colgante y Oroño, mientras que también hay acumulaciones en el Riacho Santa Fe. La situación afecta los accesos que utilizan habitualmente los clubes y deportistas para practicar vela, kayak, canotaje y wingfoil.

Desde el Yacht Club Santa Fe, Romeo Angelucci advirtió que, si bien la situación todavía no comprometía por completo la caleta y el riacho, el crecimiento de la vegetación podía agravar el escenario con el paso del tiempo y el aumento de las temperaturas.

“Todavía el club no está comprometido, tanto la caleta como el riacho, pero seguramente, con el pasar del tiempo y la temperatura, va a ir creciendo”, explicó.

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El referente señaló que el calor puede acelerar el crecimiento de los camalotes y remarcó la importancia de actuar antes de que las acumulaciones alcancen grandes dimensiones.

“Con la temperatura va a ir creciendo el volumen muy rápidamente. Es una situación complicada”, advirtió en declaraciones a Telefé Santa Fe.

Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

El antecedente de 2025 y el reclamo por una limpieza permanente

Angelucci recordó que el año pasado se produjo una importante acumulación de vegetación que terminó arraigada en el fondo. Para retirarla fue necesaria la intervención del Ejército, en un operativo que demandó tiempo y recursos.

Por eso, desde las instituciones náuticas insisten en la necesidad de sostener las tareas de limpieza y evitar que los camalotes vuelvan a formar grandes masas difíciles de remover.

La problemática también había generado preocupación durante los preparativos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Antes y durante la competencia se realizaron trabajos para despejar los sectores utilizados por las disciplinas náuticas, que finalmente pudieron desarrollarse sin inconvenientes.

Gonzalo Montes, representante de una guardería náutica, había destacado la articulación entre los distintos actores para concretar esas tareas. Sin embargo, tras el cierre de los Juegos, las instituciones volvieron a advertir sobre las dificultades cotidianas que genera el embalsado.

“Ahora volvimos a la realidad nuestra de todos los días, la cotidianidad, de tener que luchar contra esto, y nos encontramos de nuevo un poquito solos”, sostuvo.

Con el operativo del Ejército próximo a concluir, el desafío será sostener un esquema de mantenimiento que permita responder a la dinámica natural del río y evitar que las nuevas acumulaciones vuelvan a comprometer la navegación en la Laguna Setúbal y el Riacho Santa Fe.