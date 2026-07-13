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Operativo en la Laguna Setúbal: desprendieron un gran embalsado y esperan el apoyo del Ejército para completar la limpieza antes de septiembre

El municipio logró liberar uno de los sectores más comprometidos por los camalotes y avanza con nuevas tareas mientras espera el respaldo operativo del Ejército Argentino para completar la intervención.

13 de julio 2026 · 16:58hs
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Limpieza en Laguna Setúbal: El municipio de Santa Fe intensificó las tareas para liberar camalotes

Limpieza en Laguna Setúbal: El municipio de Santa Fe intensificó las tareas para liberar camalotes, enfocándose en sectores clave como el Puente Colgante.

La Municipalidad de Santa Fe intensificó el operativo de limpieza en la Laguna Setúbal luego del desprendimiento de un importante embalsado de camalotes. Las tareas se desarrollan junto a clubes náuticos y apuntan a recuperar la navegabilidad y garantizar la seguridad hídrica en distintos sectores del espejo de agua.

El jefe de Gabinete municipal, Víctor Hadad, explicó que los trabajos se concentran en "el puente de los pilotes, debajo del Puente Colgante y la zona del riacho Santa Fe", donde ya se realizaron dos jornadas de intervención para liberar la vegetación acumulada.

Operativo en tres frentes

Los trabajos comenzaron con el desprendimiento del camalotal retenido en los pilotes del antiguo puente ferroviario y continuaron en el Puente Colgante y el riacho Santa Fe. Las tareas son ejecutadas con embarcaciones municipales y el apoyo de clubes náuticos de la ciudad.

Hadad señaló que la jornada del sábado presentó dificultades por un cambio repentino en las condiciones meteorológicas. "El pronóstico indicaba viento norte, pero finalmente cambió y hubo viento sur", explicó. Aun así, destacó que se logró desprender completamente la masa de vegetación acumulada en el segundo pilote, un avance considerado clave para el operativo.

LEER MÁS: Planifican un operativo de tres meses para retirar embalsados y acondicionar la Setúbal de cara a los Juegos Suramericanos

Durante esta semana, el municipio continuará trabajando con nuevas embarcaciones, aprovechando que el viento norte y el mayor caudal del río favorecen el desplazamiento natural de los camalotes.

Convenio con el Ejército

En paralelo, el Ejecutivo municipal avanza en la firma de un convenio con el Batallón de Ingenieros de Santo Tomé para sumar recursos técnicos y operativos a la limpieza.

Hadad precisó que "el convenio está hoy en un 97% de avance" y que solo restan resolver algunos aspectos administrativos antes de su firma. Una vez rubricado, deberá ser remitido al mando del Ejército en Buenos Aires para obtener la autorización definitiva, un trámite que estiman concluir en un plazo de hasta dos semanas.

Según el relevamiento realizado por la fuerza, la remoción total del embalsado demandará unas 17 jornadas de trabajo.

El objetivo: llegar a septiembre con la laguna recuperada

La meta fijada por el municipio es que la Laguna Setúbal esté en óptimas condiciones para el 12 de septiembre, cuando será escenario de distintas competencias deportivas.

En ese sentido, Hadad aseguró que "el intendente nos pidió llegar al 12 de septiembre con la laguna en óptimas condiciones para todas las pistas de deporte que serán escenario de distintas competencias".

El funcionario también descartó que las condiciones hidrológicas actuales compliquen las tareas. Por el contrario, sostuvo que la crecida del río "va empujando el camalotal", lo que facilita su desplazamiento, y aclaró que "el fenómeno de El Niño por ahora no influye en este sentido".

Una vez finalizada la limpieza, el municipio implementará un monitoreo permanente para evitar nuevas acumulaciones de vegetación y mantener despejado el espejo de agua.

Laguna Setúbal Santa Fe Ejercito operativo septiembre
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