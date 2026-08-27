Laguna Setúbal: el operativo de limpieza llegó al Riacho Santa Fe y encontró grandes embalsados que dificultaron el avance de las embarcaciones

El operativo conjunto entre la Municipalidad de Santa Fe, el Ejército Argentino y entidades náuticas continúa con la remoción de camalotes y embalsados. Durante la jornada, las embarcaciones llegaron hasta el Riacho Santa Fe y la zona próxima al histórico Puente Palito, donde encontraron importantes acumulaciones de vegetación que dificultaban la navegación.

Avance actual: Las tareas se concentraron en el Riacho Santa Fe y la zona de la Vuelta del Paraguayo.

Objetivo principal: Despejar la vegetación acuática para la navegabilidad y los Juegos Suramericanos 2026.

Quinta jornada: El Ejército Argentino y la Municipalidad de Santa Fe continúan la limpieza de la Laguna Setúbal.

El operativo de remoción de embalsados y camalotes en la Laguna Setúbal sumó este miércoles su quinta jornada de trabajo , con un nuevo avance sobre sectores estratégicos del espejo de agua y del Riacho Santa Fe .

Durante la jornada, las embarcaciones del Batallón de Ingenieros 1 del Ejército Argentino , con base en Santo Tomé, llegaron hasta las inmediaciones del histórico Puente Palito , en el ingreso a Alto Verde, y posteriormente avanzaron hacia la zona ubicada frente a las viviendas más próximas a la costa de la Vuelta del Paraguayo .

Según indicó el móvil de UNO Santa Fe, en ese sector se encontraron importantes acumulaciones de camalotes que habían quedado compactados y formado grandes embalsados de vegetación, dificultando el avance de las embarcaciones y afectando la circulación náutica.

La intervención forma parte del operativo acordado por la Municipalidad de Santa Fe, el Ejército Argentino y más de diez clubes, guarderías y asociaciones náuticas, con el objetivo de recuperar la navegabilidad de la Laguna Setúbal antes de los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán a Santa Fe como una de sus sedes.

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Del Puente Colgante hacia el Riacho Santa Fe

El operativo comenzó con trabajos en la zona de los pilotes y el Paseo de la Laguna, para luego continuar por sectores ubicados debajo del Puente Colgante y el Puente Oroño.

En esta quinta jornada, las tareas se concentraron nuevamente en el sector sur de la laguna y avanzaron hacia el Riacho Santa Fe, uno de los puntos incluidos en el cronograma de intervención.

La utilización de embarcaciones y equipamiento específico permitió abordar sectores donde la acumulación de vegetación superaba la capacidad de trabajo habitual de las instituciones náuticas.

La presencia militar representa un refuerzo operativo al trabajo que el Municipio y la Provincia ya venían realizando desde semanas atrás con embarcaciones propias y particulares.

Grandes embalsados dificultaron la navegación

Uno de los principales obstáculos encontrados durante la jornada fueron los grandes cúmulos de camalotes ubicados en las cercanías de la costa de la Vuelta del Paraguayo.

La vegetación acuática se había acumulado en bloques compactos que impedían avanzar con normalidad a las lanchas y dificultaban el desplazamiento hacia distintos sectores del riacho.

Las tareas consisten en desprender y remover los embalsados, para luego trasladar la vegetación retirada por el cauce principal de la laguna.

Cuando la extracción se realiza desde tierra, el material es trasladado y acopiado en sectores previamente determinados.

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Un operativo con 17 jornadas efectivas

El convenio firmado entre el Municipio, el Ejército y las instituciones náuticas establece un esquema de trabajo destinado a sostener las tareas durante el período acordado.

El cronograma contempla 17 jornadas efectivas de trabajo, con una carga de aproximadamente seis horas diarias.

El Ejército aporta una embarcación principal tipo LANRe, tres embarcaciones de apoyo y personal especializado, mientras que la Municipalidad brinda el respaldo necesario para el funcionamiento operativo de los equipos.

Desde el inicio del operativo, el objetivo planteado por las autoridades es llegar a los Juegos Suramericanos con los principales sectores navegables de la Laguna Setúbal despejados de camalotes.

Trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones náuticas

El despliegue también es resultado de la articulación entre el Estado y las instituciones vinculadas con la actividad náutica de Santa Fe.

Gonzalo Montes, representante de los clubes náuticos de la capital provincial, destacó la importancia de la intervención conjunta.

“Estamos muy contentos con esta iniciativa porque por primera vez se logra una articulación público-privada con la ayuda de las fuerzas armadas, algo que ninguna de las tres instituciones podría hacer por separado”, sostuvo.

Montes consideró que el trabajo no solamente permitirá preparar la laguna para los Juegos Suramericanos, sino también mejorar las condiciones de navegación para los usuarios locales.

“Trabajar en conjunto nos permite no solo prepararnos para un evento tan importante como los Juegos Suramericanos, sino también mantener limpios nuestros canales navegables para el disfrute de todos los santafesinos”, señaló.

También explicó que la magnitud de los embalsados había superado la capacidad operativa de las entidades náuticas.

“La acumulación de vegetación superaba nuestra capacidad de limpieza, por lo que la incorporación del Ejército hace que todo sea mucho más rápido y eficiente”, afirmó.

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El objetivo: llegar a los Juegos con la laguna en óptimas condiciones

El operativo tiene una importancia central de cara a los Juegos Suramericanos 2026, ya que la Laguna Setúbal será uno de los escenarios deportivos de la competencia y deberá encontrarse en óptimas condiciones de navegabilidad para recibir a los atletas.

Sobre sus aguas se desarrollarán las disciplinas de Canotaje de Velocidad, Remo Convencional y Triatlón, por lo que el despeje de camalotes y embalsados resulta fundamental no solo para garantizar la circulación de las embarcaciones, sino también para asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de las competencias.

En ese contexto, el convenio firmado entre la Municipalidad de Santa Fe, el Batallón de Ingenieros 1 del Ejército Argentino y las instituciones náuticas locales adquiere una relevancia estratégica. El acuerdo permite ampliar la capacidad operativa para intervenir sobre sectores de la laguna que presentaban importantes acumulaciones de vegetación y sostener las tareas de limpieza durante las semanas previas al inicio de los Juegos.

La intervención también busca dejar instalada una dinámica de trabajo que permita mantener la Laguna Setúbal en buenas condiciones de navegabilidad más allá del evento internacional, beneficiando a las instituciones náuticas, deportistas y usuarios que utilizan habitualmente este espacio.

Víctor Hadad, coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Santa Fe, explicó que el operativo responde a un pedido del intendente Juan Pablo Poletti y del gobernador Maximiliano Pullaro para recuperar las condiciones de la laguna antes de septiembre.

“El pedido que nos hicieron el intendente Juan Pablo Poletti y el gobernador Maximiliano Pullaro es llegar a los Juegos Suramericanos con una laguna completamente liberada de camalotal”, había señalado al explicar los alcances del convenio.

El funcionario también destacó que la intervención se realiza bajo el marco de la Ley Nacional 20.459, que regula las obras y servicios que puede prestar el Ejército Argentino.

La importancia del acuerdo excede así la preparación inmediata para los Juegos: se trata de una intervención destinada a recuperar y sostener la capacidad de navegación de uno de los principales espacios deportivos y recreativos de la ciudad.

La crecida del río también favorece el desprendimiento

El comportamiento del río constituye otro de los factores que inciden sobre la dinámica de los embalsados.

Montes explicó que la subida del río contribuyó a desprender parte de la vegetación que permanecía adherida al fondo, facilitando su desplazamiento con la corriente.

“Para los Juegos se llega perfecto, no solo por el esfuerzo conjunto sino también porque la subida del río ayudó a desenganchar los embalsados del fondo, haciendo que la corriente facilite su remoción”, sostuvo.

De esta manera, las condiciones naturales del sistema hídrico se combinan con el trabajo de las embarcaciones para acelerar el despeje.

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La cuenta regresiva para los Juegos

La limpieza de la Laguna Setúbal forma parte de las tareas de infraestructura y preparación que Santa Fe desarrolla de cara a los Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán en septiembre.

La competencia tendrá a Santa Fe, Rosario y Rafaela como ciudades anfitrionas y convocará a delegaciones de distintos países de la región.

Mientras avanza la quinta jornada de trabajo, las embarcaciones continúan recorriendo los sectores donde la vegetación acuática genera mayores dificultades.

El objetivo de las próximas jornadas será continuar desprendiendo los embalsados, despejar los canales de navegación y avanzar progresivamente sobre el Riacho Santa Fe, para que la laguna llegue a la gran cita deportiva con mejores condiciones de navegabilidad.