El intendente de Sauce Viejo, doctor Mario Papaleo, encabezó el homenaje a Miguel A. Morelli

La jornada que ofrecía múltiples propuestas, entre ellas la presentación de la casilla de turismo acompañada con una feria de emprendedores y música en vivo, comenzó con la lectura de la trayectoria del artista de la mano del director de cultura, Emilio Agostini y recordatorios de artistas que formaron parte de la vida musical del poeta y cantautor por medio de video grabaciones.Acto seguido Silvina -hija de Morelli- se dirigió a los presentes agradeciendo el homenaje en el día que su padre cumpliría 80 años, destacando: "Se me hace muy difícil hablar hoy de mi papá, porque no pensé estar en este homenaje sin él, hoy que es su cumpleaños. Yo creo que él se fue con el sueño y la idea de que iba a quedar inmortalizado en todo aquel que se siga emocionando, enamorando y que siga bailando sus canciones".Visiblemente emocionada agradeció a Hernán Mansilla que lo dejó inmortalizado con su obra, a todos los presentes y al Dr. Papaleo por la iniciativa, destacando que en privado el intendente le había comentado que él, pensaba hacerle este homenaje en vida. "Donde esté, estoy segura que lo está disfrutando muchísimo" finalizó.Seguidamente Mario Papaleo dirigiéndose también a los presentes manifestó: "Sólo en dos oportunidades pude estar con él, en mi juventud y en el 2022 en el teatro municipal. Aunque siempre estuvo en mi vida, interpretaba sus canciones en las peñas con las que crecí, porque los poemas de él van a perdurar en el tiempo. Hablaban de las cosas sencillas de la vida con una profundidad muy grande. Le escribió a la vida, a la muerte -como parte de ella-, al litoral, a los niños en su oficio de cantor tan reconocido en todos los escenarios y tan cantado por reconocidos artistas que grabaron sus temas".Finalmente sostuvo "como no hacerle un homenaje a quien tantas veces estuvo en este escenario y le hiciera una chamarrita a Sauce Viejo"