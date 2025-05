Taxistas y remiseros en alerta con las apps de viaje: "El riesgo de pérdida de empleo ronda el 90%"

LEER MÁS: Alivio fiscal: cuáles son las nuevas medidas que benefician a taxis y remises en Santa Fe

Es por este motivo que analizan llevar a cabo diferentes medidas de fuerzas una vez vencido el plazo en junio y también realizar presentaciones judiciales a raíz de lo que ellos manifiestan como incumplimiento de la Ordenanza.

Pérdida de empleo

Alejandro Haedo, titular del Sindicato de de Remiseros, se refirió a todo este panorama y en dialogo con LT10 sostuvo que "esto se viene complicando día a día". "Tenemos un riesgo de pérdida de empleo que oscila el 90% y los primeros que van a sufrir son los choferes", continuó agregando.

"Los números que utilizan de tarifas las apps no sirven. Acá hay gastos, costos e insumos que hay que tener en cuenta que las apps no lo tienen porque siguen evadiendo impuestos y no se regulan", subrayó Haedo. "La competencia entre el servicio que ofrecen los taxistas y remiseros comparado con los choferes de las aplicaciones de viajes no está en igualdad de condiciones", aseguró.

"No vemos que se cumpla la norma. Llegamos hasta acá. Ya pasaron 6 meses y el 9 de junio vence el plazo de 90 días. A partir de ahí habrá un antes y un después", finalizó el referente de los remiseros en la ciudad.