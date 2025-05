Extraña aparición en Rafaela: captan un presunto OVNI durante cosecha de soja

Rafaela vuelve a ser noticia, esta vez por un hecho que mezcla lo rural con lo inexplicable . Mientras se realizaban tareas de trilla de soja en un campo ubicado en la zona conocida por los trabajadores como “la triple frontera” —donde confluyen Rafaela, Lehmann y Bella Italia—, una serie de fotografías reveló lo que algunos ya califican como un avistamiento de un objeto volador no identificado (OVNI).

Pablo Schmithalter , productor agropecuario y contratista, habló sobre las imágenes tomadas durante la jornada laboral y explicó que suele registrar fotos durante las campañas de cosecha para armar un book. Sin embargo, esta vez, el resultado fue muy distinto. “Lo que aparece en las imágenes parece un plato volador. Aclaro que las fotos no fueron editadas. Está en cada uno creer o no”, señaló.

El fenómeno no fue advertido al momento de tomar las fotos, sino que se descubrió al revisarlas posteriormente. La figura luminosa aparece suspendida en el cielo, con una silueta que recuerda a los clásicos relatos de ovnis.

Tras la viralización de las imágenes, Schmithalter relató que muchas personas comenzaron a contactarlo para contar experiencias similares. “Varias personas me escribieron diciendo que también vieron cosas extrañas, sobre todo al atardecer. Uno no lo cuenta mucho porque te tildan de loco o se ríen”, confesó.

ovni rafaela 2.jpg Un objeto brillante en el cielo de la ciudad de Rafaela mijailsena01

Aunque no hay pruebas concluyentes sobre el origen del objeto, el fenómeno reaviva la discusión sobre los avistamientos en zonas rurales, donde no es la primera vez que se reportan luces inusuales en el cielo. Algunos expertos sostienen que podría tratarse de reflejos o fenómenos atmosféricos, mientras que para otros, la imagen es una nueva pista de que no estamos solos.

