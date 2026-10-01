Los equipos funcionan como refuerzo en los 130 puntos de bombeo que tiene la ciudad. Provincia y Municipio trabajan además en el mantenimiento de terraplenes, canales y desagües para reforzar el sistema hídrico ante el fenómeno de El Niño.

Ante los pronósticos de El Niño, Santa Fe recuperará el 100% de su capacidad de bombeo con la reparación de 40 electrobombas

Santa Fe busca llegar mejor preparada a la próxima temporada de lluvias. La Provincia y la Municipalidad de Santa Fe destinarán $536 millones para reparar y poner en funcionamiento 40 electrobombas , con el objetivo de recuperar la totalidad de la capacidad de bombeo de la ciudad.

Los equipos forman parte del sistema de refuerzo de las 130 estaciones de bombeo distribuidas en la capital provincial . Según informó el Gobierno, con la reparación de estas 40 electrobombas se recuperará el 100% de la capacidad instalada.

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Los trabajos forman parte de las tareas preventivas que Provincia y Municipio vienen realizando ante la llegada del fenómeno de El Niño, en un escenario que llevó a reforzar el mantenimiento de la infraestructura hídrica de la ciudad y del área metropolitana.

Ante los pronósticos de El Niño, Santa Fe recuperará el 100% de su capacidad de bombeo con la reparación de 40 electrobombas

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que desde comienzos de año el gobernador Maximiliano Pullaro instruyó avanzar junto al Municipio en las tareas de preparación. "Las electrobombas que no estaban en condiciones ya están esperando los repuestos para repararse", explicó.

El funcionario detalló además que la Provincia viene realizando distintas intervenciones sobre el sistema de protección y drenaje. Entre ellas mencionó la recuperación de 27 kilómetros de terraplenes y la limpieza de 35 kilómetros de canales, además de trabajos de reparación en desagües y canales de guarda.

A eso se suma la entrega de siete motobombas a la Municipalidad de Santa Fe.

Trabajo conjunto sobre los puntos críticos

El refuerzo del sistema de bombeo es una de las tareas que Provincia y Municipio vienen siguiendo de manera conjunta. El secretario provincial de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que mantienen encuentros semanales para revisar los puntos considerados críticos y definir qué trabajos pueden reforzarse.

"Junto a la Municipalidad venimos realizando encuentros semanales para repasar puntos críticos y trabajos que podamos reforzar", señaló.

Mijich agregó que actualmente hay dos convenios en ejecución y que, junto al Comité Laguna Setúbal, se trabaja en la limpieza de canales en Monte Vera y Recreo.

Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el trabajo conjunto entre ambas administraciones y sostuvo que la coordinación permite asumir responsabilidades para llegar mejor preparados a los períodos de lluvia.

"Estamos muy agradecidos con la gestión del gobernador Pullaro por el trabajo en conjunto que se realiza para reforzar la seguridad hídrica en la ciudad", afirmó.

Más obras en el Gran Santa Fe

Las tareas no se limitan al sistema de bombeo de la capital. La Provincia informó que ya ejecutó más de 25 intervenciones en distintos puntos del Gran Santa Fe, con trabajos en Colastiné Norte y Sur, La Guardia, Alto Verde, Recreo y Monte Vera.

En el marco del mantenimiento del sistema de defensas, se informó una inversión de $8.000 millones para la limpieza de 37 kilómetros de canales y reservorios y la recuperación de la cota en 27 kilómetros de terraplén.

También se entregaron equipos de bombeo y materiales eléctricos destinados a reforzar estaciones.

En el área metropolitana, los trabajos incluyen además intervenciones sobre el canal principal del Arroyo Aguiar y los colectores N° 2, N° 3 y N° 4 en Monte Vera, junto con tareas de limpieza urbana en Recreo.

Mientras tanto, la Provincia comenzó los trabajos sobre los últimos 30 metros de protección del Terraplén Garello, en Colastiné Norte.

En la ciudad de Santa Fe, además, el Municipio avanza con el proceso de adjudicación para las obras del desagüe La Rioja y el saneamiento de barrio Barranquitas Sur, que también cuentan con aportes provinciales.