Tras casi tres años de sequía severa, el fenómeno de El Niño reactivó los desoves y la reconexión con las llanuras de inundación. Sin embargo, la investigadora del Conicet María Victoria Torres explicó a UNO Santa Fe que la abundancia de adultos no será inmediata. Remarcó la necesidad de respetar estrictamente las vedas y las tallas mínimas, al tiempo que detalló los avances en acuicultura sustentable del CICYTTP.

La investigadora del Conicet María Victoria Torres detalló por qué la abundancia actual de juveniles por la crecida del río Paraná exige paciencia ecológica

Tras atravesar casi tres años de sequía severa y bajantes extremas atribuibles al fenómeno de La Niña, la cuenca del río Paraná registra una importante crecida impulsada por El Niño . El aumento del caudal y la reconexión de las llanuras de inundación y lagunas interiores reactivaron los procesos reproductivos de las especies autóctonas.

Sin embargo, desde el ámbito científico advierten que este repunte no se traducirá de forma inmediata en una mayor disponibilidad de ejemplares adultos para la pesca: la estabilización del ecosistema demandará al menos entre dos y tres años. En diálogo con UNO Santa Fe la bióloga e investigadora María Victoria Torres, integrante del Laboratorio de Acuicultura del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP), organismo dependiente del CONICET y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en Diamante, detalló la magnitud ecológica del fenómeno, el comportamiento de las especies migratorias y sedentarias, la urgencia de acatar las vedas y también detalló las líneas de investigación que llevan adelante en acuicultura sustentable.

De la asfixia al "reloj biológico"

Durante los tres años de sequía y bajantes históricas, las comunidades ícticas del cauce principal sufrieron condiciones severas. La desconexión con los ambientes lénticos redujo drásticamente las tasas de reproducción. "En épocas de bajante, a las especies del cauce principal les cuesta más reproducirse, es más, casi no se reproducen", explicó Torres. En esos periodos, los peces quedaban aglomerados en pozos con baja disponibilidad de oxígeno, mientras que en las lagunas interiores la drástica reducción del espejo de agua provocaba un aumento de la temperatura, la caída del oxígeno disuelto y el aislamiento poblacional. El cambio de ciclo hidrológico de la mano de El Niño alteró este panorama desfavorable al coincidir directamente con la época reproductiva primaveral y estival.

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La investigadora del Conicet María Victoria Torres detalló por qué la abundancia actual de juveniles por la crecida del río Paraná exige paciencia ecológica

"Hay que pensar en la creciente como un reloj biológico que le da vida al río y a las especies que habitan en él", graficó la especialista y añadió: "Esta creciente vino a traer una recuperación de esas bajantes extremas que tuvimos. Son sistemas que en realidad se están recuperando, está volviendo a respirar el río. Hay que realmente ejercer la paciencia para volver a ver al río como lo conocemos".

"Lagunas guardería"

El volumen de agua desbordado hacia la llanura de inundación reabre corredores ecológicos indispensables para los peces migratorios como el sábalo, el dorado y el surubí. Cuando el río sube, la corriente arrastra los huevos y larvas depositados en el canal principal hacia los cuerpos de agua calmos de la llanura. "Los huevos son arrastrados desde el cauce principal hacia la llanura de inundación. Van hacia lagunas que son más tranquilas y que funcionan como guarderías para esas larvas", detalló Torres. En estas "guarderías" naturales, protegidas del embate de la corriente y con menor presencia de grandes depredadores, los alevines encuentran refugio y abundante alimento para completar sus primeras etapas de crecimiento.

La consultada puntualizó el rol estratégico del sábalo en esta red trófica: al ser una especie iliófaga clave, constituye el sustento alimentario primario de los grandes predadores del sistema Paraná, como el surubí y el dorado.

"En este momento se está sembrando"

Existe entre pescadores la creencia de que una gran creciente garantiza de forma automática una abundancia inmediata de peces. La investigadora aclaró que la biología responde a tiempos distintos de la necesidad humana. "En este momento es donde se está sembrando. Después, cuando empieza a bajar el río, las larvas comienzan a retornar al cauce principal", graficó Torres. "Hay que esperar dos o tres años, por lo menos, para que se estabilice el sistema. No es mágico. Esta creciente vino a darle una respiración a los ecosistemas".

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Un factor altamente positivo detectado en esta temporada es la sucesión de pulsos de crecida: sucede que un nuevo ascenso del nivel de agua tras un leve descenso evita que los alevines queden atrapados prematuramente en lagunas aisladas, dándoles más tiempo para desarrollarse como juveniles antes de volver al canal. Además hay que tener en cuenta que hay especies con desove fraccionado: diversas especies de bagres realizan puestas fraccionadas durante la temporada, por lo que una segunda crecida brinda a un mismo reproductor la oportunidad de efectuar un nuevo desove y en especies como el sábalo, cuyo desove por individuo es total de una sola vez, la permanencia de niveles altos permite que distintas camadas de reproductores que maduran en semanas subsecuentes encuentren condiciones adecuadas.

La urgencia de la veda

El entusiasmo generado por el repunte del río no debe traducirse en una intensificación del esfuerzo pesquero. La especialista fue categórica respecto a la necesidad de respetar los marcos normativos de protección. "Hay que respetar los períodos de veda en relación con la reproducción y también las tallas, porque si sacamos los peces cuando son juveniles, no van a llegar a la madurez sexual para volver a reproducirse", advirtió Torres.

"Todavía ni siquiera el río está cosechando. Cuando empiece a bajar la siembra que hubo en las lagunas y en las islas, recién ahí va a empezar a cosechar. Pero esos juveniles tienen que llegar a una talla permitida y esos adultos tienen que tener la posibilidad de desovar", insistió.

La recomendación se extiende incluso a la pesca deportiva en modalidad de captura y devolución: "Hay que respetar las vedas por más que sean para pesca y devolución, porque los peces se afectan o se lastiman igual".

Las dos caras del desborde

Si bien la crecida es motivo de celebración ecológica a gran escala, su velocidad e intensidad provocan alteraciones y perjuicios temporales para determinadas especies y comunidades humanas:

*Especies sedentarias y de menor porte: en especies de lagunas poco profundas y vegetadas (como las chanchitas y los killis), la fuerza del agua puede destruir nidos y cuevas.

*Predadores de ambiente calmo: para peces como la tararira, la masiva unión de ambientes dispersa a sus presas habituales. Además, el arrastre de materia orgánica y sedimento enturbia el agua, reduciendo la visibilidad para la caza.

*Arrastre de larvas: crecientes excesivamente violentas corren el riesgo de arrastrar huevos y larvas a distancias tan lejanas que dificultan su posterior retorno al cauce.

*Navegación y fauna terrestre: la marea de vegetación flotante (camalotales) altera las condiciones de navegación. Asimismo, la marea creciente desplaza a animales terrestres e impacta en las poblaciones ribereñas que sufren emergencias hídricas.

"Esta creciente vino con mucha fuerza, fue muy rápida y el caudal fue muy alto", sintetizó Torres, remarcando la complejidad de equilibrar los beneficios biológicos con las dificultades socioambientales.

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Innovación científica: acuicultura, cocultivo y acuaponía en el CICYTTP

Además de monitorear las dinámicas naturales del río Paraná, el Laboratorio de Acuicultura del CICYTTP en Diamante desarrolla investigaciones orientadas al aprovechamiento biotecnológico sustentable.

Entre sus principales ejes destaca el desarrollo de sistemas de policultivo y cocultivo entre especies autóctonas de peces y crustáceos: "En el laboratorio estamos trabajando con la posibilidad de cocultivar peces y crustáceos de agua dulce, realizando ensayos entre alevines de Pacú y especies nativas de camarones y cangrejos de agua dulce", indica Torres.

En colaboración con el Instituto Nacional de Limnología (Inali - Conicet / UNL), el CICYTTP avanza en diseños de acuaponía que integran la cría de pacú con el cultivo vegetal de hortalizas, optimizando la recirculación de nutrientes entre distintos niveles tróficos. Por último, el centro evalúa el impacto de la actividad forestal regional mediante estudios de dinámica poblacional e íctica en predios silvícolas de Entre Ríos y Buenos Aires.