Surge del Boletín Epidemiológico Nacional, que notificó más de 570.000 cuadros en toda la Argentina y ubicó a la provincia de Santa Fe al tope del registro.

Santa Fe lidera los casos de diarrea aguda y Salud incorpora la patología como prioridad por El Niño

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó a partir de esta semana la diarrea aguda como evento priorizado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), con el objetivo de fortalecer su vigilancia y facilitar la detección oportuna de aumentos inusuales de casos y posibles brotes. En ese contexto Santa Fe lidera el registro.

Según un informe, la decisión fue ante los escenarios climáticos asociados al fenómeno El Niño que pueden producir precipitaciones intensas, inundaciones e interrupciones en los sistemas de agua y saneamiento , generando condiciones que incrementan el riesgo de transmisión de enfermedades por el agua, los alimentos y la vía fecal-oral.

El Ministerio de Salud indicó que la información sobre este evento se actualizará cada dos semanas

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que la información sobre este evento se actualizará cada dos semanas a fin de identificar cambios en el comportamiento del mismo, evaluar el riesgo sanitario y orientar oportunamente las medidas de prevención y control.

Por otro lado, se indicó que, entre la semana epidemiológica (SE) 1ª y la 43ª de 2026 se notificaron 578.418 casos de diarrea aguda en el país, un 18,3% menos que en el mismo período de 2025 y un 9,6% por debajo del promedio registrado entre 2021 y 2025.

Además, la tasa de notificación fue de 1.208 casos por cada 100.000 habitantes y del total 128.276 corresponden a menores de cinco años, que representaron el 22% de los casos notificados. En este grupo, la cantidad de casos fue un 26,6% inferior al promedio de los años previos.

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Santa Fe es donde hubo más casos

Al analizar la distribución regional, la región Centro fue la única que registró una cantidad de casos superior a su promedio histórico para el mismo período, con un incremento del 8,2%. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por los aumentos en Santa Fe (50,8%), CABA (39,2%) y Buenos Aires (4,1%), mientras que Córdoba y Entre Ríos presentaron descensos.

En las demás regiones se observaron valores inferiores a sus respectivos promedios: Cuyo registró una reducción del 36,4%; NOA, del 18,8%; Sur, del 15,2%; y NEA, del 11,2%. No obstante, hubo incrementos puntuales en algunas provincias, como Chaco (12,8%) y La Rioja (44,6%).

En este contexto y ante la posibilidad de que los eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño generen precipitaciones intensas e inundaciones, el Ministerio de Salud de la Nación solicita a los equipos de salud jurisdiccionales fortalecer la vigilancia epidemiológica y la notificación inmediata de posibles brotes de diarrea aguda.

Frente a un número inusual de casos con síntomas similares, vinculados por un espacio común o por el consumo de los mismos alimentos o agua, se debe activar la investigación epidemiológica, realizar la búsqueda de personas afectadas e identificar posibles fuentes de transmisión.

Asimismo, se recuerda la importancia de registrar los casos estudiados por laboratorio en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) y comunicar los brotes a las autoridades sanitarias locales, provinciales y nacionales.

Informe Completo: