Furor por "El Eternauta" en Santa Fe: la serie disparó la venta de la historieta y se agotó en las librerías

La serie de Netflix, dirigida por Bruno Stagnaro, resultó una gran adaptación de la ya clásica historieta El Eternauta, creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López en 1957. La superproducción audiovisual hizo que miles de personas conozcan la historia apocalíptica desarrollada en Buenos Aires y quisieran conocer el relato en su formato original.

Relevamiento en las librerías de Santa Fe

Nadia, trabajadora de una reconocida librería de la peatonal santafesina, fue contundente respecto a la venta del libro: “El fin de semana siguiente a que salió la serie los ejemplares volaron y tenemos preguntas constantes ahora sobre el Eternauta”. Incluso, indicó que tienen algunos problemas para reponer stock debido a la alta demanda, así como influye la realización de la feria del libro en Buenos Aires. “Está todo el stock puesto allá”, explicó.

Una situación similar ocurrió en otra librería de la capital provincial, donde notaron que los clientes “redescubrieron” la novela gráfica a partir de la serie de Netflix y también aumentaron los pedidos. “La mayoría de los que están pidiendo la historieta son jóvenes de entre 20 y 30 años”, subrayó Noelia, otra vendedora.

¿Leer el libro o ver la serie de El Eternauta primero?

Por su parte, Rubén, librero y fanático de la historieta, contó que los “limpiaron, no quedó nada”. En el caso del local donde trabaja, dio a conocer que la demanda ya había repuntado antes del estreno de la serie: “Desde el año pasado, que empezaron a decir que venía la adaptación y que iba estar Darín empezaron a pedirla más, pero siempre la trabajamos muy bien nosotros”.

Ante la consulta de este medio sobre si es mejor leer primero la novela gráfica o ver primero la serie, Rubén expresó: “Creo que para quien no leyó El Eternauta por ahí es mejor ver la serie y después leer el cómic. Entonces no haces la comparación y es más fácil trasladar porque hay varios cambios en la serie. Quizás el más llamativo es el cambio de época, que a mí me pareció bárbaro, pero bueno, es muy opinable”.

