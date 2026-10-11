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Las tres nuevas estaciones policiales avanzan en Santa Fe: cuál es el estado de cada obra y cuándo estarán terminadas

La estructura del Parque Garay es la más avanzada, con un 55% de ejecución y finalización prevista para abril de 2027. La de French alcanza el 15% y la del Parque Federal apenas el 3%.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

11 de octubre 2026 · 08:30hs
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Parque Garay. La estación policial más avanzada

Parque Garay. La estación policial más avanzada, con 55% de obra y finalización prevista para abril de 2027.

El Gobierno de Santa Fe avanza con la construcción de tres nuevas estaciones policiales en la ciudad de Santa Fe, una iniciativa que busca modificar la organización operativa de la Policía y reforzar las tareas de prevención, patrullaje y atención ciudadana.

Las obras forman parte de un nuevo esquema de seguridad que contempla la concentración de recursos policiales y la planificación operativa en puntos estratégicos de la ciudad. En Santa Fe, las estaciones estarán ubicadas en el Parque Garay, la zona norte y el Parque Federal.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, brindó detalles sobre el estado de las obras y las fechas estimadas de finalización.

Tres estaciones y distintos niveles de avance

La obra más avanzada es la Estación Policial del Parque Garay, que actualmente presenta un 55% de ejecución. Según las estimaciones oficiales, estaría terminada en abril de 2027.

La segunda estación se construye en la zona norte, en el predio delimitado por bulevar French, Las Heras, pasaje Público y Belgrano. Allí los trabajos alcanzan un 15% de avance y la fecha prevista para la finalización es octubre de 2027.

En tanto, la estación proyectada en el Parque Federal se encuentra en una etapa inicial, con apenas un 3% de ejecución. Su finalización está estimada para diciembre de 2027.

De esta manera, las tres obras presentan diferentes niveles de avance y, si se cumplen los plazos previstos, la estación del Parque Garay será la primera en comenzar a funcionar.

LEER MÁS: En medio de los reclamos, abrirán Luciano Torrent en el Parque Federal: cómo cambiará la circulación en la zona donde estará la futura Estación Policial

Cómo funcionarán las estaciones policiales

Según explicó Coudannes, las nuevas estaciones buscan generar una reconfiguración de la operatividad policial en la ciudad.

“Es un plan que va a reconfigurar la operatividad de la Policía en estas dos ciudades”, sostuvo la funcionaria, en referencia a Santa Fe y Rosario.

La planificación operativa se concentrará en estos edificios, desde donde saldrán los móviles destinados al patrullaje preventivo en las distintas zonas de la ciudad.

Además, las estaciones tendrán espacios destinados a la atención ciudadana y recepción de denuncias, con el objetivo de acercar parte de los servicios policiales a los barrios.

La iniciativa, según explicó la funcionaria, se desarrolla teniendo en cuenta las particularidades de cada zona de inspección y de los diferentes barrios.

Qué tendrán las estaciones policiales de Santa Fe

Cada estación contará con capacidad para aproximadamente 300 policías por turno y podrá albergar entre 38 y 40 móviles.

Los edificios incluirán sectores destinados específicamente a las tareas operativas, además de espacios de descanso para el personal policial y un salón de usos múltiples.

Este último espacio estará destinado a actividades de formación, reuniones y encuentros con instituciones de los barrios.

También se prevé la instalación de un box de denuncias atendido por abogados del Colegio de Abogados de Santa Fe, como parte del esquema de atención ciudadana.

Una inversión de $80.000 millones

Las tres estaciones de Santa Fe forman parte de un proyecto que contempla la construcción de seis estaciones policiales en total, tres en la capital provincial y tres en Rosario.

Según informó Coudannes, las seis obras representan aproximadamente 40.000 metros cuadrados de superficie y una inversión total de $80.000 millones.

La funcionaria destacó que el proyecto forma parte de una estrategia de seguridad que, además de reorganizar el trabajo policial, incorpora criterios vinculados con la sustentabilidad, la generación de energía y las condiciones de bienestar del personal.

En Santa Fe, el cronograma previsto establece que el Parque Garay será la primera estación en finalizar, en abril de 2027, seguida por la ubicada en la zona de French, en octubre, y finalmente la del Parque Federal, prevista para diciembre de ese mismo año.

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