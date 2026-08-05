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Con una inversión de $15.000 millones, comenzó la construcción de la tercera Estación Policial de Santa Fe en el Parque Federal

El nuevo edificio se levantará en el Parque Federal y se sumará a las obras ya iniciadas en Parque Garay y bulevar French. El Gobierno provincial aseguró que forma parte del cambio de modelo de seguridad que reemplazará el esquema tradicional de comisarías por estaciones policiales con mayor capacidad operativa.

5 de agosto 2026 · 16:24hs
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Con una inversión de $15.000 millones

Con una inversión de $15.000 millones, comenzó la construcción de la tercera Estación Policial de Santa Fe en el Parque Federal

La ciudad de Santa Fe sumó este miércoles un nuevo paso en el plan de transformación del sistema de seguridad provincial. El Gobierno de Santa Fe puso en marcha la construcción de la Estación Policial Parque Federal, la tercera que se ejecuta en la capital santafesina dentro del Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías, impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La nueva dependencia estará ubicada entre Pedro Vittori, Luciano Torrent y Belgrano, demandará una inversión cercana a 15.000 millones de pesos y será construida por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Capitel S.A. y Alca Ingeniería S.R.L.

LEER MÁS: Descontento vecinal por la Estación Policial en el Parque Federal: reclaman compensaciones y la recuperación del Galpón Fosa

Con esta obra, la Provincia completa el inicio de las tres estaciones policiales anunciadas para la ciudad, que se suman a las ya en ejecución en Parque Garay y bulevar French.

El fin del modelo tradicional de comisarías

Durante el acto de inicio de obra, que se realizó en el Ministerio de Justicia y Seguridad debido a las condiciones climáticas, el ministro Pablo Cococcioni sostuvo que el proyecto forma parte de una política de Estado orientada a modificar el funcionamiento de la Policía en las grandes ciudades.

"La Ley de Emergencia en Seguridad estableció, entre otros objetivos, reemplazar el sistema tradicional de comisarías por estaciones policiales", recordó el funcionario, quien aseguró que se trata de "una política que no tiene marcha atrás".

Según explicó, las nuevas estaciones fueron diseñadas para fortalecer el patrullaje preventivo, mejorar la capacidad operativa de la fuerza y brindar mejores condiciones de trabajo al personal policial, además de ofrecer una respuesta más rápida a las demandas de la ciudadanía.

Un modelo basado en cuadrantes y articulado con el 911

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, destacó que la puesta en marcha de la obra permite completar uno de los principales compromisos asumidos por la actual gestión en materia de seguridad.

"Con esta obra completamos las tres estaciones policiales anunciadas por el gobernador Pullaro en su discurso de asunción", afirmó.

Además, explicó que el nuevo esquema contempla una distribución territorial por cuadrantes, una mayor integración con el sistema 911 y una presencia policial más eficiente en los barrios.

Coudannes también remarcó que la cantidad de empresas que participaron de la licitación demuestra "la confianza del sector privado en la administración provincial".

Un cambio de paradigma

El secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone, definió a las estaciones policiales como "el resultado de un cambio de paradigma" en la forma de organizar el trabajo policial en Santa Fe y Rosario.

Detalló que la obra es producto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Municipalidad, el Concejo Municipal y las asociaciones vecinales, y recordó que el plan de infraestructura en seguridad también contempla la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, con 7.300 plazas carcelarias previstas durante la actual gestión.

Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

El intendente Juan Pablo Poletti valoró la coordinación entre ambos niveles del Estado y aseguró que el objetivo es seguir fortaleciendo las políticas de seguridad para los vecinos de la ciudad.

En la misma línea, el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, consideró que la nueva estación permitirá incrementar la presencia policial en el territorio, descentralizar la respuesta del Estado y mejorar los tiempos de intervención ante las demandas de los ciudadanos.

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