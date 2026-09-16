En medio de los reclamos, abrirán Luciano Torrent en el Parque Federal: cómo cambiará la circulación en la zona donde estará la futura Estación Policial

La obra será financiada por el Gobierno provincial y acompañará la construcción de la nueva Estación Policial Centro. El proyecto incluye desagües, semáforos, veredas, bicisendas, iluminación y nuevos espacios deportivos en el Parque Federal.

Apertura de calle Luciano Torrent. Se abrirá la calle en el Parque Federal para mejorar la circulación y acompañar la nueva Estación Policial Centro.

La Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno provincial avanzan con una intervención integral en el sector sur del Parque Federal , donde se construye la nueva Estación Policial Centro .

En ese marco, uno de los principales trabajos será la apertura de calle Luciano Torrent entre Pedro Vittori y Belgrano , que tendrá doble sentido de circulación y permitirá generar una nueva conexión Este-Oeste en la ciudad.

El proyecto también contempla una nueva vinculación con República de Siria, con el objetivo de mejorar la conexión de la nueva traza con las calles existentes.

A su vez, está prevista la pavimentación de Luciano Torrent entre Belgrano y Las Heras, completando así un corredor que permitirá mejorar la circulación hacia el sector este.

Las obras complementarias serán financiadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y tendrán un plazo de ejecución estimado en 18 meses.

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Desagües y cambios en la circulación

La apertura de la calle estará acompañada por una intervención sobre el sistema de desagües pluviales.

El proyecto prevé la ejecución de un entubado debajo de Luciano Torrent, además de nuevas captaciones superficiales que se extenderán hasta Las Heras y se conectarán con la red de desagües existente.

La nueva traza también modificará la circulación en la intersección con Pedro Vittori. Por ese motivo, se instalará un sistema semafórico para ordenar el tránsito vehicular.

También se incorporará señalización semaforizada para peatones, con el objetivo de facilitar los cruces entre los distintos sectores del Parque Federal.

El proyecto suma además nuevas áreas de estacionamiento, con dársenas paralelas al cordón y espacios a 45 grados sobre Luciano Torrent y Belgrano.

Nuevos espacios deportivos

La intervención no se limitará a la infraestructura vial. También está prevista una reconfiguración del sector deportivo del Parque Federal.

Las canchas de fútbol existentes serán reubicadas y se incorporará un playón abierto para entrenamiento físico, equipado para la práctica de calistenia.

Sobre Pedro Vittori se construirá además una plaza de acceso, que funcionará como explanada de ingreso al parque y a la nueva Estación Policial.

Un nuevo cruce peatonal permitirá vincular este sector con el Parque Lineal de la Democracia, mientras que nuevos senderos darán continuidad a los recorridos internos y a las veredas existentes.

Veredas, bicisendas e iluminación LED

El plan contempla también la construcción de nuevas veredas y bicisendas, junto con la incorporación de espacios verdes y especies autóctonas.

En materia de accesibilidad, se instalarán vados peatonales y sendas podotáctiles de guía y alerta.

El equipamiento urbano incluirá bancos y cestos de residuos, además de nueva iluminación peatonal y urbana con tecnología LED.

También se prevén mejoras en el alumbrado público de todo el entorno de la intervención.

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Puesta en valor de elementos históricos

Dentro del proyecto también se contempla la recuperación de algunos elementos vinculados con la historia ferroviaria del Parque Federal.

A través de trabajos de pintura e iluminación, se pondrán en valor elementos de señalización ferroviaria que forman parte del patrimonio y la identidad del predio.

La intención es incorporarlos al nuevo esquema de uso del espacio público y conservar su presencia dentro del parque.

Una obra vinculada a la nueva Estación Policial

La intervención se desarrolla en paralelo con la construcción de la nueva Estación Policial Centro, que se levanta sobre un terreno cedido por la Municipalidad a la Provincia con autorización del Concejo Municipal.

Las obras previstas para el entorno buscan acompañar la instalación de la dependencia policial con mejoras en infraestructura, conectividad y espacios públicos.

En ese esquema, la apertura de Luciano Torrent tendrá un papel central, ya que permitirá incorporar una nueva conexión vial, ordenar la circulación y consolidar la integración del sector sur del Parque Federal con la trama urbana.

El proyecto contempla así una transformación integral del entorno, con una combinación de nueva calle, pavimento, desagües, semáforos, estacionamiento, espacios deportivos, veredas, bicisendas, iluminación y áreas verdes.