Multicampeona: todos los títulos de Alejandra "Locomotora" Oliveras en su carrera como boxeadora

Una guerrera de la vida. Su infancia la pasó junto a sus siete hermanos en Alejandro, un pueblo pequeño cercano a Río IV, Córdoba. Sufrió bullying de chica y forjó su rebeldía, que derivó en el amor por el deporte de los guantes. A los 15 quedó embarazada y su sueño de formar una familia se convirtió en un infierno por los golpes y el maltrato de su pareja. “Cansada de que me pegara saqué las fuerzas que no tenía, le pegué una piña tremenda en el estómago y me fui con mi bebé”, contó alguna vez.