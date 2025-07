Gomerías, paradores y zonas de descanso a la vera de la Ruta 11: la otra cara del abandono que pone en riesgo vidas en Santa Fe

accidente fatal ruta 11 Imágenes del accidente fatal en ruta 11 gentileza

La principal hipótesis sobre el accidente indica que el camión involucrado estaba estacionado en un terreno fiscal, donde funciona una gomería que reparaba una cubierta, y al salir atravesó la calzada, provocando el impacto con el colectivo que circulaba en sentido norte-sur.

Además de una gomería, funciona un parador. A esa altura existe una gran playa de maniobras que con los años se fue ampliando. En el lugar suelen descansar camioneros y transportistas, convirtiéndose en un punto habitual para detenerse, lo que genera una concentración de vehículos que incrementa el riesgo en una zona que carece de señalización adecuada y controles efectivos.

El presidente comunal de Nelson, Héctor Leiva, criticó duramente la falta de control y mantenimiento sobre el corredor. En diálogo con LT 10, relató: “El camión salía de arreglar una cubierta, atravesó prácticamente toda la ruta y el colectivo se lo llevó por delante”.

Además, describió la tarea urgente que debieron realizar tras el choque: “Tuvimos que ir con nuestra maquinaria y nuestro personal, que trabajó toda la madrugada para despejar la ruta”.

Leiva puso el foco en la situación de abandono de los terrenos nacionales adyacentes a la ruta, señalando que el problema radica en el desinterés del Estado nacional sobre las vías y espacios públicos.

“El parador ubicado frente al lugar donde ocurrió el accidente tiene muchos años, se instaló por los años ‘90 y, al no haber una determinación sobre lo que debe hacerse con esos lugares públicos, hay abandono”, destacó.

El dirigente comunal fue enfático al describir un escenario de desidia total: “Hay deterioro, durmientes, pedazos de rieles… Aparentemente, de esto no se va a hacer cargo el Gobierno nacional”.

La falta de mantenimiento se extiende también a la ruta misma, donde la comuna debe asumir responsabilidades que exceden su competencia.

“La Ruta 11 se va deteriorando cada vez más. No somos especialistas en arreglar rutas pero hace años que debemos tapar pozos, arreglando ondulaciones, todo desde las arcas de la comuna”, afirmó Leiva.

El presidente comunal también remarcó la carencia de recursos técnicos: “No tenemos maquinaria adecuada, pero tenemos que cubrir esto que es el deterioro permanente sin señalización, iluminación”.

Esta situación afecta directamente el transporte público y la seguridad vial: “Si nosotros no reparamos ni hacemos estos trabajos, las empresas de transporte no quieren parar a bajar o alzar pasajeros”.

Finalmente, Leiva denunció la ausencia de señalización adecuada en el lugar del accidente: “En el lugar no hay nada señalizado. No solo que no lo hizo Vialidad, sino que hay muchos carteles que las reiteradas tormentas voltean. Debemos ir nosotros a ponerlos en condiciones para que marquen curvas, distancia o algún riesgo”.