Paro de médicos de cabecera del PAMI: "Hoy los valores no nos permiten darle una atención digna al jubilado"

La medida de fuerza es convocada por el gremio APPAMIA en todo el país hasta el viernes a última hora. Exigen llevar la cápita médica a $4.500 para octubre y denuncian que cobran $2.700 frente a gastos de consultorio de $1.800. Advierten por la renuncia masiva de prestadores y sobrecarga de hasta 2.000 afiliados por médico.

Paro nacional de médicos de cabecera del PAMI: afecta a 9.000 profesionales y resiente la atención a jubilados en Santa Fe

Un paro nacional de médicos de cabecera y profesionales de la salud del PAMI paraliza la atención administrativa y las consultas de rutina de más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en todo el país. La medida de fuerza, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), abarca a cerca de 9.000 profesionales y se mantendrá firme hasta el viernes a última hora.

En diálogo con UNO Santa Fe , el médico especialista en geriatría y secretario del Consejo Nacional de APPAMIA, Germán Kleisinger, enfatizó que la huelga obarca un reclamo gremial pero fundamentalmente la "defensa de la calidad de atención" ante el vaciamiento de prestaciones y el desfasaje de honorarios.

"Hoy percibimos una cápita de 2.700 pesos, un monto que resulta totalmente insuficiente cuando los costos mínimos para mantener un consultorio abierto rondan los 1.800 pesos. No podemos darle una atención digna al paciente en estas condiciones", sostuvo Germán Kleisinger, secretario del Consejo Nacional de APPAMIA.

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El reclamo salarial: atraso de cápitas, quita de adicionales y honorarios

El esquema de reclamo tarifario impulsado por APPAMIA exige recomponer de manera urgente los valores que percibe el médico por cada afiliado asignado:

Cápita médica requerida: subir de los $2.700 actuales a $3.500 para septiembre y alcanzando los $4.500 en octubre.

Honorarios odontológicos: ajustar la retribución a $1.100 y $3.000 para los mismos períodos evaluados.

Quita de adicionales: denuncian que las autoridades nacionales eliminaron los complementos salariales por capacitaciones, posgrados y el pago retributivo por consulta efectuada.

Éxodo de prestadores y sobrecarga: hasta 2.000 pacientes por médico

Uno de los puntos más críticos expuestos por el gremio radica en la merma de profesionales en el territorio provincial. La normativa histórica (Resolución N.º 284/2005) fijaba un tope de 700 afiliados por médico de cabecera. Sin embargo, ante las bajas y renuncias no cubiertas, actualmente hay profesionales a cargo de entre 1.000 y 2.000 pacientes.

Esta sobrecarga provocó la renuncia de ocho médicos de cabecera en la ciudad de Reconquista y una caída cercana al 10% en el padrón de prestadores de la provincia de Santa Fe. "Es imposible brindarle una consulta adecuada y de calidad a un jubilado en menos de diez o quince minutos cuando tenés semejante saturación", remarcó Kleisinger.

El impacto en los jubilados: guardias garantizadas y trámites paralizados

Si bien desde APPAMIA aclararon que durante la huelga se garantizan las atenciones de urgencia y la expedición de recetas prioritarias por compromiso ético y humano, la medida genera graves colapsos colaterales:

Saturación del sistema público: los pacientes recurren masivamente a las guardias de los hospitales del sistema provincial (como el Cullen o el Iturraspe).

Parálisis de trámites clave: se interrumpen gestiones administrativas que realiza exclusivamente el médico de cabecera, como el empadronamiento de pacientes diabéticos y la autorización de insulinas, pañales y medicamentos con cobertura del 100%.

Pérdida de adherencia: advierten que los adultos mayores con patologías crónicas corren riesgo de discontinuar sus tratamientos al no acceder a las órdenes.

Sin acuerdo oficial: la medida se mantiene hasta el viernes

Respecto a la respuesta institucional del PAMI, Kleisinger confirmó que existió un contacto extraoficial en el que las autoridades condicionaron cualquier reajuste a la aprobación de partidas presupuestarias. Pese a mantener la vía del diálogo abierta, la conducción de APPAMIA ratificó que no levantará el paro hasta que no se firme la resolución formal.