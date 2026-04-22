Pami en jaque en Santa Fe: jubilados denuncian un "abandono silencioso" y el corte de servicios claves

La Multisectorial de Jubilados se movilizó a la sede local por un escenario crítico: demora en pagos, escasez de servicios y deteriorado acceso a medicamentos

Los jubilados de Santa Fe también con dificultades por los servicios de la obra social Pami

Una nueva protesta de jubilados volvió a poner en agenda la situación del Pami en la ciudad de Santa Fe. La concentración , impulsada por la Multisectorial de Jubilados , se realizó frente a las oficinas de la obra social nacional, donde los manifestantes expresaron su preocupación por el deterioro en las prestaciones.

En diálogo con la radio UNO 106.3, Mercedes Lalouf, integrante del espacio, describió un panorama complejo y en retroceso. “Estamos en una situación bastante complicada”, señaló, al tiempo que enumeró múltiples falencias en la atención.

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Entre los principales problemas, destacó la falta de anestesistas, dificultades en el área de óptica, donde –según indicó– no se están entregando anteojos ni marcos, y una creciente incertidumbre en el acceso a medicamentos. “Hace tres meses que no le pagan a las farmacias y esto puede derivar en que dejen de atendernos”, advirtió.

La referente explicó que el problema responde a una cadena de incumplimientos que impacta directamente en los afiliados: “Si no llegan los fondos desde Nación, se corta toda la cobertura. Es un círculo que termina perjudicando siempre al jubilado”.

Los jubilados también denuncian cambios de prestadores o médicos de cabecera

Otro de los reclamos apunta a los cambios de prestadores sin previo aviso. Lalouf denunció que muchos afiliados fueron derivados a otros sanatorios o incluso se les modificó el médico de cabecera sin consulta. “La gente elige profesionales cerca de su casa por una cuestión práctica, pero ahora los reubican donde les conviene a ellos”, cuestionó.

En cuanto a los medicamentos, si bien no pudo precisar cuáles son los más afectados, advirtió sobre situaciones graves: “Hay casos de pacientes oncológicos que no están recibiendo la medicación. Eso pone en riesgo la vida”.

Frente a este escenario, desde la Multisectorial intentan contener a los afectados, aunque reconocen las limitaciones. “Tratamos de ayudarnos entre nosotros, pero muchas veces no se puede. Los reclamos se hacen, pero si no hay respuesta de arriba, no hay solución”, lamentó.

Solicitaron una audiencia en la Defensoría del Pueblo

En paralelo, el sector comenzó a buscar asesoramiento legal para evaluar posibles acciones y solicitó una audiencia en la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de canalizar institucionalmente los reclamos.

Lalouf también extendió el diagnóstico al resto del sistema: “No es solo el Pami. Otras obras sociales, como Iapos, también están mal. Los bonos que tienen que pagar los afiliados son muy altos”.

Por último, convocó a los jubilados a sumarse a las reuniones semanales que realizan en la sede de Adul, donde organizan las acciones y analizan la situación. “Nos juntamos todos los jueves. Necesitamos que más gente se involucre, porque todos vamos a ser jubilados y esto nos afecta a todos”, concluyó.

La protesta se enmarca en una serie de manifestaciones que, en las últimas semanas, vienen visibilizando el malestar del sector pasivo ante las dificultades para acceder a prestaciones básicas de salud.