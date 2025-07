Restricción de gas: "Con la obra pública paralizada, esto no se va a solucionar a corto plazo"

Javier Martín, de la Unión Industrial de Santa Fe, advirtió que la crisis energética que atraviesa el sector responde a la falta de inversión en infraestructura. “El sistema no soporta el invierno y el próximo año puede repetirse el mismo escenario”, alertó.

Algunas empresas contaban con mecanismos alternativos, como el uso de otros combustibles, aunque más costosos y menos eficientes. Pero el referente industrial dejó claro que el problema no es nuevo: “Todos los años, a esta altura, tenemos la misma discusión”.

“El problema no es de producción de gas, sino de infraestructura”

Martín aclaró que Argentina produce más gas del que consume: “La restricción está en la capacidad de transporte. El sistema no aguanta el invierno. Las obras de ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner, las cámaras de compresión y la reversión del Gasoducto del Norte no se hicieron. Con la obra pública paralizada, esto no se va a solucionar a corto plazo”.

Advirtió que si el próximo invierno es tan frío como el actual, “en 2026 podríamos tener la misma crisis energética si no se avanza rápido en infraestructura”.

Un primer semestre sin rebote claro

Al hacer un balance de estos primeros seis meses del 2025, Javier Martín fue directo: “Fue una situación muy complicada para la mayoría de los sectores industriales, más allá de algunas ramas específicas que tuvieron un leve repunte”.

Aunque algunas actividades mostraron una mejora interanual del 10 o 15%, el referente recordó que eso es en relación a un semestre de 2024 “muy malo, con caídas del 20%”. Por lo tanto, “en términos reales, aún estamos un poco por debajo”.

Además, la recuperación que se había empezado a ver a fines del año pasado “se amesetó desde enero”. Incluso, en la comparación mes a mes, “ya estamos teniendo números levemente negativos, del orden del 1%”.

El temor a los productos importados

Otro factor que preocupa al sector industrial es la creciente llegada de productos del exterior.

“Hay una mayor oferta de productos importados y nuestro temor es que, si hay alguna recuperación del consumo, sea absorbida por esos bienes”, explicó Martín.

Particularmente mencionó la maquinaria agrícola: “Está teniendo números positivos, pero estamos viendo mucha maquinaria importada, sobre todo desde Brasil, que desplaza productos locales. Es muy difícil competir”. Y agregó: “Tenemos escalas diferentes, pero también una estructura de costos que nos desfavorece: logística, sistema tributario, costos laborales no salariales… Todo eso hace que, por más eficiente que seas puertas adentro, el famoso ‘costo argentino’ termine siendo una barrera a la hora de competir”.

Lo que viene: oportunidades puntuales y muchas incertidumbres

De cara al segundo semestre, Martín destacó algunos sectores con potencial, como los vinculados a gas, petróleo y energías renovables: “Son oportunidades concretas, pero no masivas”, advirtió.

También señaló que la minería aún no arranca, aunque hay proyectos anunciados. En definitiva, la industria santafesina transita un 2025 con más sombras que luces, pendiente de los vaivenes del consumo interno, los precios relativos, el impacto de las importaciones y, especialmente, del factor energético que volvió a poner en jaque a buena parte del aparato productivo.

