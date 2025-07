Los Pumitas reaccionaron y derrotaron a España el Mundial M20

En la primera mitad Los Leoncitos golpearon en su primera incursión ofensiva con un try de Beltrán Ortega. A pesar de la reacción albiceleste, España estiró la ventaja gracias a dos penales de su apertura Nicolás Infer. El seleccionado argentino reaccionó con una gran acción en conjunto que cerró con try-penal a su favor, y tarjeta amarilla para Marcos López.

A pesar de la desventaja numérica, el equipo español fue al frente y sorprendió a la Argentina con su segundo try de la noche, obra de Oriol Marsinyac. Las cosas se complicaron aún más para la albiceleste con la amarilla a Pedro Coll y un nuevo try de los españoles a manos de Luciano Richardis. A tan solo tres minutos del final, Los Leoncitos arremetieron nuevamente, y Marsinyac firmó su segundo try del partido para cerrar un primer tiempo favorable a España por 30 a 7.

En el complemento, Nicolás Fernández Miranda movió rápidamente el banco y puso a una nueva primera línea completa en cancha. Los cambios surtieron efecto, y el conjunto albiceleste comenzó a tomar gradualmente las riendas del partido, circunstancia que se reflejó en el marcador a los nueve minutos con el try del recién ingresado Jerónimo Otaño. Tan solo cinco minutos después, Los Pumitas conseguían su segundo try del complemento a manos de Pedro Coll, confirmando la remontada.

Los pumas.jpg El conjunto dirigido por Fernández Miranda perdía 30 a 7 al cabo del primer tiempo, y consiguió darlo vuelta.

El equipo argentino siguió elevando su producción y aprovechando al máximo el desgaste físico de los españoles, quienes no pudieron evitar un nuevo try de Otaño, que ponía a Los Pumitas a tiro del empate. La balanza se inclinó definitivamente a favor de la Argentina con una gran acción personal de Gael Galván, que mediante el último try de la noche selló una remontada memorable del seleccionado nacional, que se quedó con el partido por 33 a 30.

Los Pumitas volverán a jugar el próximo miércoles 9 de julio cuando, desde las 15:30 horas de Argentina, se medirán ante la Selección de Francia en el Payanini Center de Verona, por la tercera y última fecha del Grupo B del Mundial Juvenil M20 de Italia.

Síntesis: Los Pumitas 33- España 30

Los Pumitas (33): Juan Ignacio Rodríguez, Tadeo Ledesma Arocena y Tomás Rapetti, Tomás Duclos y Álvaro García Iandolino; Tomás Dande, Santiago Neyra y Agustín García Campos; Félix Corleto y Rafael Benedit; Aquiles Vieyra, Felipe Ledesma (cap), Pedro Coll y Timoteo Silva; Pascal Senillosa.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda. Luego ingresaron: Jerónimo Otaño, Diego Correa, Gael Galván, Valentino Freiria, Pampa Storey, Fabricio Griffo, Ramón Fernandez Miranda, Bautista Lescano.

España (30): Alberto Gómez, Pau Massoni (cap) y Hugo González, Víctor Ofojetu y Liam McNamee; Gael Almorin, Unax Salvador y Marcos López; Nico Infer y Lucien Richardis; Jorge Garreta, Hugo Pichardie, Oriol Marsinyac y Pelayo Serrano, Beltrán Ortega. Luego ingresaron: Marcos Pérez, Joan Barcenilla, Guido Reyes, Guardín González, Manex Pujana, Nico Gali, Gonzalo Otamendi, Telmo Fisher.

Primer tiempo: 3 y 34’, Tries de Ortega y Richardis (E); 19 y 21’, Penales de Infer (E); 23’, Try-Penal (A); 26 y 38’, Goles de Infer por Tries de Marsinyac (E).

Amonestados: 23’, M. López (E), y 33’, Coll (A).

Resultado Parcial: Argentina 7 - España 30.

Segundo tiempo: 10’, Try de Otaño (A), y 14, 18 y 26’, Goles de Senillosa por Tries de Coll, Otaño y Galván (A).

Estadio: Mario Battaglini, Rovigo.

Referee: Peter Martin (Irlanda).