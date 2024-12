Siniestro fatal en la Costanera: la pericia clave que se hará la próxima semana para determinar la coautoría

A propósito de las pericias clave que restan realizarse, Marcolín subrayó: "Esta semana gestionamos para que venga desde Rosario el equipo de criminalística a hacer otros estudios". Estas pruebas se tratan de pericias de parte de ingenieros mecánicos que determinen con precisión cómo y dónde impactó el vehículo sobre las víctimas, con un equipo de profesionales de Rosario que llegará a la ciudad para realizarlo.

accidente fatal costanera 1.jpg

Detalles del accidente

Respecto de esta primer picada lo que tiene a disposición la fiscalía es un rango de velocidades estimado en la cantidad de metros que transcurren y los segundos en los que pasan esos metros. Sobre esto, Marcolín expresó: "El BMW pasó los 500 metros en 20 segundos y el Bora los pasó en 22 segundos. El rango nos da que el Bora aceleró de 40 a 105 kilómetros por hora, que es la velocidad con la que pasa en Salvador del Carril, mientras que el BMW arranca en 42 kilómetros por hora para llegar a un rango de entre 120 y 160 kilómetros por hora".

Con el correr de la investigación se dio a conocer que había dos picadas simultáneas en la Costanera al momento en el que se produjo el accidente, produciéndose la primera en avenida Almirante Brown, desde calle Calcena hasta Salvador del Carril, a escasas cuadras de la esquina fatal.

Acerca de cómo dieron con quien ahora es imputado como "coautor", la fiscal manifestó: "Dimos con el gracias a una cámara LPR ubicada en Bv. Muttis. El abogado defensor me mencionó que habría una fotografía en la que sale en la escena del hecho, yo no lo vi. Se le tomó declaración al compañero, se conocían ambos conductores pero nunca lo mencionaron. El acompañante del conductor del Bora tampoco lo mencionó. Si es que paró y volvió al lugar del hecho no lo tengo acreditado y lo deberá hacer la defensa. En el momento no paró".