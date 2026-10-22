Mateo Peresutti, la nueva apuesta de Unión: "Lo soñé mucho tiempo"

Mateo Peresutti, volante surgido de Colón de San Justo, debutó como titular en la Primera División de Unión y tuvo una destacada actuación ante Riestra.

Mateo Peresutti empieza a escribir sus primeras páginas en la máxima categoría del fútbol argentino. El mediocampista de San Justo, formado en Colón de San Justo, aprovechó la oportunidad que le dio Leonardo Madelón y tuvo un buen desempeño en el empate 1-1 de Unión frente a Deportivo Riestra, en el estadio Guillermo Laza.

Después de su primera presentación como titular, el juvenil habló con Unión Play, el programa oficial de la institución, y compartió las sensaciones de un momento que esperaba desde sus primeros pasos en el fútbol. “Lo soñé mucho tiempo. Desde que uno arranca a jugar al fútbol, sueña con este tipo de escenarios”, expresó, con la satisfacción de haber dado un paso importante en su carrera.

Un debut, una sociedad y un remate en el travesaño en su estreno en Unión

Peresutti no solo cumplió con una buena actuación, sino que también mostró personalidad para participar del juego y animarse a buscar el arco rival. Una de las acciones que protagonizó fue un remate desde media distancia que terminó impactando en el travesaño.

“Era algo que no venía haciendo y ahora estuvo la posibilidad y probé”, explicó sobre aquella jugada que estuvo cerca de convertirse en uno de los momentos destacados de la noche.

También valoró el entendimiento que logró con Joaquín Mosqueira, con quien compartió el mediocampo en el encuentro ante Riestra. “Nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien y me sentí bien con él”, comentó sobre una sociedad que podría tener continuidad en los próximos compromisos.

El empate, además, significó un alivio para Unión después de cuatro partidos consecutivos sin ganar. “Era un partido y un rival factible, con todo el respeto de Riestra. Lo importante es que cortamos esa racha de cuatro partidos seguidos sin poder ganar ni siquiera empatar”, analizó el volante.

De la Liga al sueño de jugar en Primera en Unión

El camino de Peresutti comenzó en el fútbol regional. El mediocampista recordó que debutó en la Liga a los 16 años y que, poco tiempo después, tuvo la posibilidad de disputar el Torneo Regional, una etapa que resultó importante para su crecimiento.

En ese recorrido destacó el acompañamiento de Mauricio Chimentín, entrenador que confió en sus condiciones y fue una pieza importante en su desarrollo. “Él fue uno de los que inició todo esto y le agradezco también porque me brindó mucho apoyo y mucha tranquilidad”, señaló.

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Esa formación también le permitió incorporar herramientas para afrontar las exigencias del fútbol profesional. “Es un juego de choque, de mucho roce, que te da muchísimas mañas”, describió sobre una competencia que lo preparó para dar el salto.

Después de su actuación ante Riestra, el juvenil contó que recibió numerosas felicitaciones de sus compañeros. “Después del partido hablamos mucho con los chicos. Muchos me felicitaban por el partido y les agradezco porque el apoyo que me brindaron fue increíble”, manifestó.

La ilusión de jugar en el 15 de Abril con la camiseta de Unión

Con el próximo compromiso a la vista, Peresutti no ocultó sus ganas de tener una oportunidad frente al público rojiblanco. Unión recibirá a Estudiantes de La Plata el lunes 26 de octubre y el mediocampista se ilusiona con volver a estar desde el arranque.

“Estaría buenísimo poder debutar como titular en el 15 de Abril. Yo creo que con nuestra gente debe ser algo hermoso”, afirmó.

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Sobre el desafío ante el Pincha, reconoció que el plantel trabaja sabiendo que tendrá un rival complicado y que la formación dependerá de las decisiones del cuerpo técnico. “Jugarán quienes estén mejor. Se dejará todo, como en cada partido”, aseguró.

El volante también se refirió a la presión que implica jugar en Unión y a la expectativa de los hinchas, que necesitan volver a festejar. “La gente obviamente quiere ganar y está bien. De nuestro lado, damos siempre lo mejor de nosotros y queremos que al club le vaya bien”, sostuvo.

En ese sentido, dejó una reflexión sobre los nervios que se viven dentro de la cancha, especialmente ante una multitud. “Uno por ahí dice cómo puede estar nervioso un jugador de fútbol jugando al fútbol. Bueno, te quiero ver con 30.000 personas en la cancha”, expresó.

Peresutti dio un paso importante en su carrera y ahora busca aprovechar cada oportunidad que aparezca. Con humildad, agradecimiento y la ilusión de seguir creciendo, el mediocampista surgido de Colón de San Justo empieza a ganarse un lugar en la consideración de Madelón y sueña con vivir una nueva experiencia inolvidable con la camiseta de Unión.