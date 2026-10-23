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Unión explicó la retención de sus ingresos televisivos por el caso Misael Aguirre

Unión claró que la medida responde a un reclamo de Náutico El Quillá por derechos de formación y precisó que no se trata de un embargo

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 14:32hs
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Unión explicó la retención de sus ingresos televisivos por el caso Misael Aguirre

En un viernes movido por tema económicos, Unión se pronunció sobre la retención de parte de sus ingresos por derechos de televisión producto del reclamo de Náutico El Quillá por los derechos de formación de Misael Aguirre. Resolución que expedida por la AFA el pasado 2 de octubre.

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A través de un comunicado, la institución precisó que la situación no corresponde a un embargo, sino a una retención sobre los fondos que recibe por la televisación. En ese sentido, indicó que el monto reclamado ronda los cinco millones de pesos. Para dimensionar el impacto económico de la medida, el club detalló que percibe un promedio de $380 millones mensuales por derechos televisivos. De acuerdo con esa referencia, la suma involucrada representa aproximadamente el 1,32% de esos ingresos.

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Desde Unión consideraron que el porcentaje es marginal en relación con los recursos que ingresan mensualmente por ese concepto. Además, señalaron que este tipo de mecanismos de cobro y retenciones cuenta con antecedentes dentro del fútbol argentino y que suele aparecer en los boletines de la AFA.

El reclamo está relacionado con los derechos de formación de Misael Aguirre, futbolista cuyo recorrido por las divisiones formativas dio origen a la disputa económica con Náutico El Quillá. Este tipo de compensaciones busca reconocer a las instituciones que participan en la formación de jugadores. De esta manera, Unión fijó su posición sobre una medida que involucra parte de sus ingresos televisivos y precisó tanto la naturaleza de la retención como la proporción que representa sobre los fondos que recibe mensualmente.

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El comunicado de Unión

Unión Misael Aguirre El Quillá
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