Cruce en vivo: Mirtha Legrand cuestionó a Roberto García Moritán y generó tensión en su mesa

Sin embargo, las explicaciones del dirigente no convencieron a la conductora. Legrand sostuvo que el interés mediático que lo rodea estaba más ligado a su vínculo con Ardohain que a sus actividades políticas. La tensión creció cuando García Moritán acusó a la producción del programa de sumarse a una supuesta operación mediática en su contra. Ante esta afirmación, Legrand reaccionó con firmeza: "No me interesa nada saber de vos, no sos tan importante", replicó, dejando en claro su postura.

El diálogo se tornó aún más incómodo cuando el empresario intentó desviar la conversación hacia su desempeño como funcionario público. Legrand, fiel a su estilo incisivo, lo interrumpió y afirmó que al público le interesaba más su vida personal que su gestión política. Este comentario dejó en evidencia las diferencias entre ambos y marcó uno de los momentos más tensos de la noche.

El cruce entre la legendaria conductora y el empresario político no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en comentar y debatir sobre lo ocurrido. El episodio refleja la capacidad de Legrand para generar debates intensos en su mesa, así como la dificultad de algunos invitados para manejar temas delicados en vivo.

La separación de Pampita y Roberto García Moritán

En octubre de este año, Pampita y Roberto García Moritán sorprendieron al anunciar su separación tras cuatro años de matrimonio. Aunque la pareja solía mostrarse unida y consolidada, trascendió que la decisión se tomó de mutuo acuerdo. Según fuentes cercanas, las diferencias en sus proyectos personales y profesionales habrían influido en la ruptura.

Mientras Pampita continúa enfocada en su carrera como modelo y conductora, García Moritán ha intensificado su actividad política. A pesar de la distancia, ambos destacaron la importancia de mantener una relación cordial, especialmente por el bienestar de sus familias ensambladas.