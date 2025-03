El hallazgo de un cráneo y restos óseos en el río Coronda reaviva el caso de la desaparición de Mónica Aquino

Esta mañana, un hallazgo en particular volvió a llamar la atención: un cráneo y una bolsa de plástico que contenía otros restos óseos humanos.

Este descubrimiento focalizó las miradas en todas las personas buscadas bajo pedido de paradero denunciado. Entre los casos, destaca el de Mónica Aquino, la mujer del barrio Varadero Sarsotti, quien fue vista por última vez la noche del 5 de mayo.

La investigación sobre su desaparición reveló que era víctima de explotación sexual por parte de su pareja, su cuñado y su suegra, quienes fueron condenados a fines de 2024.

El hallazgo de los restos óseos

Tal como se adelantó esta mañana por UNO Santa Fe, en la calle Berutti al fondo, en jurisdicción de Sauce Viejo y a orillas del río Coronda, se encontró un cráneo humano y, dentro de una bolsa de plástico negro tipo consorcio, restos óseos humanos.

La denuncia fue realizada por un vecino de la ciudad de Santo Tomé, quien informó a uno de los operadores de la central de emergencias 911.

Minutos después, oficiales y suboficiales de la Comisaría 19° de Sauce Viejo llegaron al lugar, corroboraron la veracidad de la denuncia y preservaron la escena hasta la llegada de los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes, por orden de la fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, Ana Laura Gioria, se abocaron al caso.

La fiscal también dispuso el secuestro de todas las piezas encontradas y su envío a la morgue judicial para ser sometidas a estudios con el fin de intentar identificar a la persona a la que pertenecen esos restos.

La desaparición y el calvario de Mónica Aquino

La desaparición de Mónica Aquino fue inicialmente investigada por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Jorgelina Mosser Ferro y Matías Broggi, quienes establecieron que Aquino era explotada sexualmente en contra de su voluntad en el barrio Sur de Santa Fe, en las esquinas formadas por las calles San Lorenzo, Amenábar, y las avenidas Urquiza y Moreno.

Su ex pareja era quien controlaba el trabajo forzado al que ella estaba sometida. No solo la trasladaba, sino que también vigilaba su desempeño y cortó completamente los lazos de Aquino con su familia.

Aprovechando la extrema vulnerabilidad de la víctima, se quedaba con la recaudación obtenida por la mujer, quien sufrió ese calvario durante al menos seis años.

El exmarido, el excuñado y la exsuegra condenados

La noche del 5 de mayo de 2023, Mónica Aquino desapareció, lo que dio inicio a la búsqueda y a la investigación correspondiente.

A medida que avanzaba la investigación, fueron aprehendidas tres personas: su pareja, Hugo Jesús Pérez; su cuñado, Mario Daniel Pérez; y su suegra, María Rosa Aguirre.

En diciembre de 2023, a un año y medio de la desaparición de Aquino, los tres fueron condenados. Su ex pareja, Hugo Jesús Pérez, fue sentenciado a 15 años de prisión por promoción de la prostitución, mientras que su ex cuñado, Mario Daniel Pérez, y su ex suegra, María Rosa Aguirre, fueron condenados a 8 años de prisión.