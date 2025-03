Para Pereyra, Colón solo tuvo "una mala noche nomás" en la derrota ante Gimnasia (J)

" No jugamos bien . No fue de los mejores partidos, pero hay que tomarlo con calma, el torneo es largo. Nos iba a pasar , por eso hay que salir rápido y hacer borrón y cuenta nueva", expresó Pata, consciente de que este tipo de tropiezos pueden suceder a lo largo de una temporada extensa.

El entrenador sabalero reconoció que el equipo estuvo impreciso y careció de profundidad, especialmente en la zona de definición. “Nos faltó manejar la pelota como hubiéramos querido, más que nada del medio hacia arriba. Estuvimos imprecisos, con pérdidas fáciles y eso nos complicó. Igual, Gimnasia jugó bien y se hizo duro”, destacó.

"Tuvimos una mala noche nomás. Pero cuando es así, sale mal todo. Esto era algo que esperábamos y estamos tranquilos, porque estamos convencidos de lo que queremos. Es solo corregir", agregó.

Más de Pata Pereyra en Colón

Pereyra hizo autocrítica y admitió preocupación por la falta de precisión y generación de situaciones de gol: “No tener precisión me preocupa y errar muchos pases. No generar situaciones de gol. Tuvimos aproximaciones nomás. Como en otros partidos aprovechamos, en esta vez no. Es normal igual, porque no es que hay un equipo que sea siempre contundente y gane siempre”.

Ariel Pereyra 1.jpeg Pereyra analizó la derrota de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Sobre el estado físico de sus jugadores, informó que Guillermo Ortiz "sufrió un golpe en el muslo, pero no sería de gravedad, mientras que Sanguina deberá ser operado de la rodilla y tendrá varios meses de recuperación".

El entrenador también se refirió a la reacción de los hinchas, comprendiendo la molestia por el rendimiento del equipo: “Es normal que la gente se moleste. Uno tiene estas rachas. Sabíamos que en algún momento la íbamos a tener y esperamos neutralizarlo rápido para no caer. A los hinchas no les podemos pedir nada, porque vienen, alientan y quieren ver a Colón ganar. No nos gusta no poder darles esa alegría, pero esto es fútbol y no todos pueden dominar de principio a fin”.

"Sabíamos que Gimnasia era buen equipo y que tiene un técnico moderno. Empecé a llamar a los volantes para acomodarnos, porque no podíamos recuperar la pelota. Pero cuando la noche viene mala, no hay forma para solucionarlo. Apenas arrancó ya nos dimos cuenta que no era la historia como esperábamos", se sinceró.

Finalmente, Pereyra dejó claro que ante Agropecuario no pueden repetir la actuación mostrada frente a Gimnasia. “Está claro, pero todos sabemos que una mala noche la puede tener cualquiera”, concluyó.

