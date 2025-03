Díaz: "Estoy en una racha y por eso doy la cara en Colón, pero pido respeto para mí familia"

"Vi que la pelota se movía. Hablé con el entrenador de arqueros para saber cómo fue bien. Lamentablemente son rachas que a uno le tocan pasar y no queda otra que seguir. No es el resultado que queríamos y por eso nos vamos con bronca. No salió lo que trabajamos ", reconoció visiblemente afectado por la derrota y la actuación.

El arquero explicó que, tras el gol de Gimnasia, el equipo intentó reaccionar pero no logró encontrar el camino hacia el empate. "Después del gol fuimos por el empate con lo que se pudo. Así que hay que seguir, porque esto recién comienza, porque falta mucho", sostuvo con optimismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1906472366374334678&partner=&hide_thread=false ¡GIMNASIA DE JUJUY ROMPIÓ EL 0!



El disparo de Cristian Menéndez venció la resistencia de Marcos Díaz y puso el 1-0 ante Colón en la Primera Nacional.#AscensoEnDSPORTS



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/d439JEDZ7H — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) March 30, 2025

Marcos Díaz, pura sinceridad en Colón

Díaz no se escondió y consideró la responsabilidad por el resultado, mostrándose autocrítico y consciente de los errores cometidos: "Soy el primero en ser autocrítico y hacerme responsable. Es fortuna también, porque la pelota se desvía. La toqué y no la pude sacar. Así que hay que tener la cabeza fría, ser autocrítico y dar la cara siempre. Hay que tirar para adelante y la racha la tengo que cortar".

Sin embargo, más allá del resultado, Marcos Díaz se mostró molesto por las críticas dirigidas a su familia, dejando un mensaje claro a los hinchas: "Me da bronca, porque como hincha lo sufro, al igual que mi familia. Conozco las reglas del juego y mientras me critique a mí no pasa nada, pero cuando es a mi familia ya se pasa un límite. Que me digan lo que piensan y podemos debatir, no hay problema, pero las familias se deben respetar, porque son quienes muchas veces reciben los insultos. De estas situaciones viví muchas, pero me sigue dando bronca".

En ese sentido, pidió que las críticas se enfoquen en él y no en sus seres queridos: "Es normal que la gente se descargue, pero pido que lo hagan conmigo. Cuando perdés y tenés una mala racha sos horrible y te tenés que retirar, pero me la banco. Lo que no banco es que se metan con la familia", remarcó con firmeza.

Para cerrar, Díaz reflexionó sobre el rendimiento del equipo y el camino a seguir: "No hicimos lo que trabajamos. Pero esto sirve para seguir trabajando", concluyó, enfocado en corregir los errores y recuperar la solidez que mostró Colón en el inicio del torneo.

Escuchá la nota de Marcos Díaz en Colón