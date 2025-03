Talpone, sin rodeos en Colón: "Nos superaron y no jugamos bien, no hay más para agregar"

Colón recibió un fuerte golpe al perder el invicto en el Brigadier López ante Gimnasia de Jujuy 1-0 por la fecha 8 del grupo B de la Primera Nacional. Tras el encuentro, el volante Nicolás Talpone no ocultó su frustración y fue directo al grano con sus declaraciones, reconociendo la superioridad del rival.

"Nos superaron y no tuvimos una buena tarde. No hay mucho más para agregar", expresó Talpone, sincero y contundente, al describir un partido donde Colón no logró hacer pie y quedó expuesto ante un Gimnasia que supo imponer su juego desde el inicio.

• LEER MÁS: Díaz: "Estoy en una racha y por eso doy la cara en Colón, pero pido respeto para mí familia"

El mediocampista hizo hincapié en la diferencia de intensidad que se vio en el campo de juego y la necesidad de ajustar detalles para los próximos compromisos. "Un equipo que sabíamos a lo que jugaba, pero no tuvimos un buen partido. Tuvimos una marcha menos que ellos y ahora no queda otra que corregir para pensar en lo que viene", afirmó.

Colón salida Gimnasia de Jujuy 1.jpg Colón perdió el invicto de local. UNO Santa Fe | José Busiemi

Talpone, directo en Colón

La falta de eficacia ofensiva también fue un punto crítico señalado por Talpone, quien reconoció que al equipo le está costando capitalizar sus oportunidades. "Nos está costando un poco ser efectivos, pero hay que pasar rápido la página. Antes no éramos los mejores y ahora no somos los peores. Pero tenemos que mejorar, es la realidad", comentó.

• LEER MÁS: Para Pereyra, Colón solo tuvo "una mala noche nomás" en la derrota ante Gimnasia (J)

Sin ánimos de profundizar en un análisis táctico, el volante admitió que Colón quedó endeudado en cuanto a protagonismo dentro del campo de juego. "No estoy mucho para analizar el partido, pero se notó que nos faltó ser más protagonistas", concluyó.