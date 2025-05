Colón logró ponerle candado a su arco en la vuelta de Marcos Díaz

Pasaron casi dos meses para que Colón volviera a ganar. Una racha de siete partidos que en un momento lo tenía más cerca de la zona de descenso que de la cima y por eso la necesidad de sacarse la mufa. No le sobró nada y alcanzó lo que tanto estaba buscando de manera angustiante ante Talleres (RE) .

Quizás a esta altura no importaba tanta la forma, sino los tres puntos, y así se dio. No jugó bien, pero encontró el gol salvador de Federico Jourdan sobre la hora para desatar el delirio en un estadio Brigadier López que, igualmente, en el final cantó "jugadores a ver si entienden, nosotros alentamos, ustedes pongan huevo". Un mensaje claro sobre que el resultado no debe tapar el bosque, ya que el rendimiento sigue dejando mucho que desear.

Lo mejor que le pasó es tener como rival al peor equipo del grupo B, que por algo solo marcó dos goles en 14 partidos. Llegó a Santa Fe a hacer tiempo para llevarse al menos un punto. Por eso se vivió como un fuerte desahogo para el Sabalero, que ahora tendrá varios días para trabajar con un mejor semblante y positivismo.

Colón, otra vez con el arco en cero

Uno de los temas pendientes era ponerle candado a su arco, ya que hacía siete fechas que siempre le marcaban. Uno de los equipos más goleados de la zona, por lo que Andrés Yllana en este caso apostó por la vuelta de Marcos Díaz, que fue en su momento responsable de varios tantos. Pero esta vez estuvo a la altura y tuvo tapadas claves para sostener la ilusión.

Marcos Díaz.jpg Marcos Díaz volvió en el triunfo de Colón sin recibir goles. José Busiemi / UNO Santa Fe

La última vez que Colón no había recibido goles fue en el triunfo ante Central Norte 2-0 en Santa Fe, el pasado 15 de marzo. A partir de ahí, siempre fue vulnerado, ya sea con Tomás Giménez como titular. La apuesta del técnico salió bien, por lo que todo sirve para tomar envión y empezar al remontada, pero también sabiendo que habrá que mejorar mucho para ser competitivo.