El bochorno de Colón no parece tener fin, sumando su sexta derrota consecutiva

Colón arrancó bien pero se fue perdiendo el primer tiempo

En los primeros minutos del partido, se observó a Colón siendo protagonista y jugando en campo rival, con la participación muy activa de Ignacio Lago por el carril izquierdo.

De hecho y cuando apenas se jugaban 2' del primer tiempo, un tiro libre ejecutado por Christian Bernardi encontró la cabeza de Lago y la pelota se fue al lado del caño izquierdo del arco del equipo local.

El Sabalero se mostraba ordenado defensivamente y presionando mucho la salida de Estudiantes de Río Cuarto. Y volcaba su juego por izquierda en donde Bernardi buscaba juntarse con Lago.

El elenco local no tenía ideas para inquietar en ataque y el Rojinegro se mostraba más preciso con la pelota en los pies. Pero además achicando bien en el fondo y forzando a que los futbolistas locales queden en posición adelantada.

El partido se presentaba muy disputado, con ambos equipos muy disciplinados tratando de cortar los circuitos de juego y cuando podían intentaban en ataque.

Pero en ese cotexto, era Colón el que más proponía intentando jugar en campo rival. Aunque a los dos equipos le faltaba claridad en los metros finales.

A los 20' avisó Lago con un remate de media distancia que se fue desviado. Y es que el extremo por izquierda era por lejos el mejor jugador del Sabalero, intentando y desequilibrando en el mano a mano.

Y a los 27' Colón estuvo a punto de abrir el marcador. Presionó bien arriba, robó Alan Forneris, la pelota derivó en Bernardi quien hizo pasar de largo a un defensor y tocó para Emmanuel Gigliotti y el Puma de frente al arco remató, pero en una providencial salvada, el defensor Matías Pagliaricci fue al piso y terminó tapando el disparo.

Cuando se jugaban 31' y luego de un tiro libre, el delantero Martín Garnerone aprovechó un despeje de cabeza y apareciendo por el segundo caño metió un derechazo que se fue desviado.

Colón estaba más cerca que Estudiantes de Río Cuarto, pero cuando se jugaban 35' el equipo cordobés abrió el marcador, cuando el lateral Lucas Angelini buscó un centro que sorprendió a Giménez y la pelota se metió en el segundo caño para el 1-0.

Y en el final del primer tiempo, Estudiantes de Río Cuarto estuvo cerca de anotar el segundo cuando aprovechó una contra que encabezó Brian Orosco y Valentín Fenoglio terminó rematando al primer palo para que Giménez despeje el balón.

El Sabalero que había sido más que su rival, terminó confundido en la primera etapa, ya que después del gol se jugó poco y Estudiantes de Río Cuarto buscó cortar el juego neutralizando al elenco rojinegro.

Colón llegó al empate pero no logró sostener el resultado

En el inicio del segundo tiempo, Martín Garnerone perdonó a Colón, ya que a los 2' el delantero le ganó en velocidad a Nicolás Thaller y se fue de cara al arco, pero cuando enfrentó a Giménez remató desviado.

Una chance inmejorable para aumentar el resultado, pero Garnerone le erró al arco y dejó con vida al Sabalero. Y a los 10' lo tuvo otra vez el elenco cordobés en una pelota quieta que pasó de frente al arco y Gonzalo Maffini no alcanzó a conectar el balón.

Y cuando mejor jugaba Estudiantes de Río Cuarto llegó el empate de Colón. A los 13' Bernardi recibió sin marcar y tocó para Talpone que remató de forma poco ortodoxa y ante la reacción tardía del arquero Brian Olivera, Colón llegó al empate 1-1.

El pecado del equipo local fue dejarlo vivo a Colón que con muy poco llegó al empate. Y en esos minutos posteriores, el Sabalero se mostró mejor plantado, revitalizado por la igualdad.

Sin embargo, a los 22' llegó el segundo de Estudiantes de Río Cuarto, y tuvo como protagonista a Lucas González quien recibió solo dentro del área, luego de un centro desde la izquierda y con un remate cruzado estableció el 2-1.

Y encima, cinco minutos después llegaría la expulsión de Talpone. En la jugada previa lo pudo empatar Colón con un remate de Lago que encontró Olivera y en la contra Ferreira se iba directo al arco y el volante rojinegro lo derribó y por ser último hombre vio la tarjeta roja.

Lo que vino después, fue un partido en el que el elenco local hizo todo lo necesario para que corrieran los minutos y Colón no tuvo ideas.

De hecho, estuvo más cerca Estudiantes de Río Cuarto del tercero que Colón del empate. Con 10 jugadores y en desventaja, el Sabalero no pudo hacer nada ni tuvo argumentos como para inquietar al equipo riocuartense que se quedó con la victoria.

Síntesis

Estudiantes de Río Cuarto: 1-Brian Olivera; 4-Juan Antonini, 2-Gonzalo Maffini, 6-Matías Pagliaricci, 3-Lucas Angelini; 8-Valentín Fenoglio, 5-Alejandro Cabrera, 7-Saúl Nelle, 10-Brian Orosco; 11-Mauro Valiente y 9-Martín Garnerone. DT: Iván Delfino.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Facundo Sánchez, 6-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiz, 3-Facundo Castet; 5-Alan Forneris, 7-Nicolás Talpone; 8-Tomás Gallay, 10-Christian Bernardi, 11-Ignacio Lago; y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Andrés Yllana.

Goles: PT 35' Lucas Angelini (ER), ST 13' Nicolás Talpone (C), 22' Lucas González (ER).

Cambios: PT 42' Fabio Vázquez x Nelle (ER), 16' Facundo Cobos x Pagliaricci (ER), 20' Federico Álvarez x Orosco (ER), Lucas González x Garnerone (ER), Javier Ferreira x Fenoglio (ER), 30' Joel Soñora x Gallay (C), 38' José Barreto x Lago (C), 44' Agustín Giménez x Bernardi (C).

Expulsado: ST 27' Nicolás Talpone (C).

Amonestados: Forneris y Ortiz (C), Cabrera, Fenoglio, González, Ferreira y Vázquez (ER).

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Estadio: Antonio Candini.