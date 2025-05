Talpone duro por el momento de Colón: "Me da vergüenza hasta declarar, no estamos a la altura"

LEER MÁS: Yllana, luego de la sexta caída de Colón: "Emocionalmente los jugadores están muy débiles

Colón no encuentra respuestas, ni desde lo futbolístico ni desde lo anímico. Talpone no lo ocultó: “Está claro que no alcanza con lo que estamos haciendo. No hay que echarle la culpa a la mala suerte, ya son seis partidos. Hay que hacer autocrítica cada uno”.

En un partido donde el equipo volvió a mostrar algunos pasajes de intensidad, su gol parecía darle un envión al equipo. Pero la ilusión duró poco: Estudiantes volvió a golpear y luego llegó su expulsión, una jugada que definió como inevitable. “Me quedó mano a mano con un rival que me sacaba tres cabezas y 20 kilos. No vi la jugada de vuelta, pero pensé en bajarlo para evitar el gol”, reconoció con bronca.

Talpone: "Me da vergüenza"

La situación que atraviesa Colón es inédita para el ex-Estudiantes de La Plata, que aseguró no haber vivido algo similar en su carrera: “Nunca me pasó perder tantos partidos seguidos. Gracias a Dios tenemos un grupo que tira para adelante todos los días, pero no está alcanzando. Hay que dar más en todos los aspectos”.

LEER MÁS: La visión de Gigliotti tras la derrota de Colón: "Es un momento muy doloroso"

Talpone, sincero y sin rodeos, cerró con una frase que resume el momento: “Me da vergüenza hasta declarar, repetir lo mismo. Venimos diciendo lo mismo hace seis fines de semana y nos sigue pasando lo mismo”.

La preocupación crece en el mundo Sabalero, donde el tiempo para reaccionar se acorta. Y aunque todos coinciden en que el plantel tiene jerarquía, también admiten que sin respuestas anímicas y futbolísticas, el camino se vuelve cada vez más cuesta arriba.