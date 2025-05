La visión de Gigliotti tras la derrota de Colón: "Es un momento muy doloroso"

La noche del sábado fue oscura para Colón . No solo por la derrota 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, sino también por lo que representa: la sexta caída consecutiva en la Primera Nacional, un presente que aleja al Sabalero del sueño del ascenso directo y lo deja incluso fuera de la zona de Reducido, a cinco puntos. Tras el partido, Emmanuel Gigliotti, uno de los referentes del plantel, dio la cara y compartió su visión de este difícil presente.

El estado emocional del equipo, golpeado y sin reacción, fue tema central tanto para el entrenador como para Gigliotti. “Influía mucho. Por eso era importante aunque sea llevarnos un punto. No era la idea principal, pero como está la situación, creo que el mal menor hubiese sido cortar la racha negativa”, explicó el Puma, sincero en su diagnóstico: “A veces arrancamos bien y una jugada desafortunada cambia todo. Quizás estábamos mejor que ellos, pero bueno, mala suerte”.

Consciente del impacto que la racha provoca en el grupo, Gigliotti apeló a su experiencia: “A lo largo de mi carrera he pasado por situaciones adversas. La única forma de salir es trabajando, cumpliendo y revirtiendo esta experiencia. No me puedo permitir fastidiarme en algunas situaciones, tengo que rever eso en mí mismo”.

La falta de peso ofensivo de Colón según Gigliotti

Consultado por las dificultades ofensivas de un plantel que tiene nombres de peso como Bernardi, Jiménez y Sonia, el atacante aceptó que cuesta generar juego: “En el primer tiempo estábamos bien, con presión, tuvimos situaciones. Pero después lo anímico influye muchísimo. Para mí es más importante ese aspecto que lo futbolístico”.

En una tarde particularmente amarga por coincidir con el aniversario del club, Gigliotti no esquivó el peso de la tabla: “Claro que preocupa estar a 11 del líder, y también nos ocupa. Hoy, aunque no está hablado de forma grupal, sabemos que el objetivo inmediato es terminar esta primera rueda dentro de los ocho. No era el objetivo inicial, pero hay que ser realistas y plantearse metas alcanzables en el corto plazo”.

Sobre el mensaje del técnico Andrés Yllana, Gigliotti confirmó que aún no habló con el grupo tras el encuentro, aunque dejó entrever que lo hará en el entrenamiento del día siguiente. Mientras tanto, el mensaje del delantero fue claro: “Vamos a seguir trabajando. No hay otra forma de salir que con trabajo y compromiso”.