El minuto a minuto de Colón ante Almirante Brown

Colón empata 2-2 ante Almirante Brown por la fecha 34 de la Primera Nacional.

Colón llegó a este partido luego del empate en Santiago del estero por 0-0 ante Mitre y hoy tiene el objetivo de conseguir los tres puntos para cumplir objetivo de meterse entre los cuatro primeros y posicionarse mejor en la tabla para el reducido. Para este encuentro Iván Delfino realizó tres modificaciones: la salida de Castet (Suspención) por el ingreso de Olmedo. la salida de Lertóra (lesión) por el ingreso de Muñoz y el cambio táctico de ponerlo a Darío Sarmiento en lugar de Ignacio Antonio.

LEER MÁS: Colón recibe a Almirante Brown con la necesidad imperiosa de volver al triunfo

COMENZÓ EL PARTIDO EN EL BRIGADIER LÓPEZ

Colón ya juega ante Almirante Brown por la fecha 34 de la Primera Nacional, con el objetivo de sumar tres puntos fundamentales que le permitan escalar posiciones y acercarse a los cuatro primeros de la Zona A.

LEER MÁS: El historial favorable de Colón con el árbitro Maximiliano Macheroni

5' 1T: Se lo perdió Bonansea

Alan Bonansea quedó solo en la última línea, bajó bien la pelota, pero no logró definir y Colón dejó pasar una buena oportunidad.

13' 1T: Colón busca a Bonansea, pero la defensa de la Fragatra lo anticipa

Llegó el centro para Alan Bonansea, pero la defensa de Almirante Brown respondió bien y logró neutralizar el ataque de Colón.

23' 1T: Colón arma una buena jugada, pero Sarmiento no logra definir

Ignacio Lago construyó una buena acción y lanzó un centro preciso, pero Sarmiento no estuvo fino en la definición y Colón dejó pasar una nueva oportunidad para abrir el marcador.

27' 1T: Colón vuelve a avisar con una combinación entre Sarmiento y Lago

El Sabalero armó una buena jugada entre Sarmiento e Ignacio Lago, que terminó con un remate del delantero que se fue apenas por encima del travesaño. Colón estuvo cerca de abrir el marcador.

33' 1T: Colón se salva tras un remate de Abreliano

Abreliano probó con un remate y Rasmussen apareció justo a tiempo para desviar la pelota al córner. Almirante Brown también busca abrir el marcador en un partido que sigue sin goles.

37' 1T: Galván le ahogó el grito de gol a Colón

Tras un córner ejecutado por Ignacio Lago, Federico Rasmussen ganó de cabeza y sacó un buen remate, pero Bruno Galván respondió con una gran atajada para evitar el primero del Sabalero.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Colón empata 0 a 0 ante Almirante Bown. El Sabalero fue protagonista, manejó la iniciativa y generó las situaciones más claras, pero le faltó eficacia en los últimos metros para abrir el marcador. El equipo de Iván Delfino buscará en el complemento transformar su superioridad en goles y quedarse con tres puntos fundamentales en la pelea por meterse entre los cuatro primeros de la Zona A.

Comenzó el segundo tiempo en el Brigadier López

Colón empata 0-0 frente a Almirante Brown por la fecha 34 de la Primera Nacional. El Sabalero buscará mejorar la definición y encontrar el gol que le permita quedarse con tres puntos para acercarse al Top 4 de la Zona A.

ST 20' | ¡¡¡GOOOOOOL DE COLÓN!!!

Federico Rasmussen apareció para desatar el festejo en el Brigadier López y marcar el 1-0 ante Almirante Brown. El Sabalero rompe el cero en el complemento y consigue una ventaja fundamental en su objetivo de sumar tres puntos y acercarse al Top 4 de la Zona A.

ST 33': Colón no logra sostener la ventaja y Almirante Brown llega al empate

El Sabalero ganaba con el gol de Federico Rasmussen, pero Velurtas apareció para marcar el 1-1 y dejar otra vez todo igual en el Brigadier López. Colón deberá reaccionar en los minutos finales para buscar una victoria clave en su objetivo de meterse entre los cuatro primeros de la Zona A.

ST 42': ¡Nacho Lago hizo explotar el Brigadier y Colón vuelve a ponerse arriba!

Cuando el empate parecía complicar las aspiraciones del Sabalero, apareció Ignacio Lago para marcar un golazo y establecer el 2-1 ante Almirante Brown. Colón recupera la ventaja en un momento decisivo y vuelve a ilusionarse con sumar tres puntos fundamentales en la pelea por meterse entre los cuatro primeros de la Zona A.

ST 45': Baldazo de agua fría para Colón: Almirante Brown vuelve a empatarlo

Cuando el Sabalero acariciaba una victoria clave tras el golazo de Ignacio Lago, Martínez marcó el 2-2 para Almirante Brown y volvió a golpear al equipo rojinegro en el Brigadier López. Colón deja escapar nuevamente la ventaja y deberá buscar una reacción en los minutos finales para intentar quedarse con los tres puntos.

FINAL DEL PARTIDO

Colón empató 2-2 ante Almirante Brown por la fecha 34 de la Primera Nacional. El Sabalero se había puesto en ventaja con el gol de Federico Rasmussen y, tras el empate de Velurtas, volvió a adelantarse gracias a un golazo de Ignacio Lago. Sin embargo, Martínez marcó el 2-2 a los 45 minutos del complemento y dejó al equipo rojinegro con un sabor amargo. Colón dejó escapar dos veces la ventaja y perdió la oportunidad de sumar tres puntos importantes en su lucha por meterse entre los cuatro primeros de la Zona A.

FORMACIONES Y DATOS DEL PARTIDO

COLÓN: 1. Tomás Giménez; 4. Mauro Peinipil, 2. Nicolás Thaller, 6. Federico Rasmussen y 3. Sebastián Olmedo; 8. Darío Sarmiento, 5. Matías Muñoz, 7. Agustín Toledo e 10. Ignacio Lago; 11. Julián Marcioni y 9. Alan Bonansea.

ALMIRANTE BROWN: 1. Bruno Galvan; 4. Pedro Velurtas, 2. Enzo Cardozo, 6. Gustavo Cabral, 3. Gerardo Alegre R; 8. Tomás Villoldo, 5. Santiago Gauna, 7. Ulises Abreliano, 10. Luciano Pascual; 11. Mariano Santiago, 9. Miltón Zanotti.

Amonestados: Mauro Peinipil (C); Gustavo Cabral (A); Matías Muñoz (C); Rojas (A); Cardozo (A); Garate (C).

Cambios: Ibarra x Sarmiento (C); Martinez x Zanotti (A); Garate x Marcioni (C); Moreyra x Abreliano (A); Villalba x Santiago (C): Garate x Bousi (C); Jara x Pascual (A); Levi x Villoldo (C); Barrios x Toledo (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Hora: 18.

TV: LPF Play.