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El historial favorable de Colón con el árbitro Maximiliano Macheroni

Maximiliano Macheroni fue designado para impartir justicia en el Brigadier López este sábado desde las 18. El Sabalero registra dos triunfos y una derrota con el juez.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 09:05hs
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El historial favorable de Colón con el árbitro Maximiliano Macheroni

Colón comienza a ultimar los detalles para afrontar un nuevo compromiso en la Primera Nacional y ya sabe quién será el encargado de impartir justicia ante Almirante Brown. La Asociación del Fútbol Argentino anunció las designaciones arbitrales para la fecha 34 de la Zona A, que tendrá al conjunto santafesino como local este sábado, en el estadio Brigadier López.

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Maximiliano Macheroni, el árbitro designado para Colón-Almirante Brown

La AFA eligió a Maximiliano Macheroni para dirigir el encuentro entre el Sabalero y la Fragata, correspondiente a una nueva jornada del campeonato. El árbitro estará acompañado por Marcelo Bistocco y Sebastián Osudar, quienes cumplirán funciones como asistentes, mientras que Franco Rioja será el cuarto árbitro.

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El partido se disputará el sábado a partir de las 18 en el estadio Brigadier López, donde el equipo rojinegro buscará hacerse fuerte ante su gente en un tramo importante de la competencia.

El historial de Colón con Macheroni

Los antecedentes del Sabalero bajo la conducción de Macheroni arrojan un balance favorable. En los tres encuentros en los que el árbitro estuvo al frente, Colón consiguió dos victorias y sufrió una derrota.

El registro más reciente corresponde al 12 de julio de 2026, cuando el conjunto santafesino se impuso por 4-0 frente a Central Norte en el Brigadier López. En aquella oportunidad, Ignacio Lago marcó dos goles, mientras que Alan Bonansea completó la goleada con otros dos tantos.

Con la designación confirmada, Colón ya conoce al equipo arbitral que tendrá a cargo su presentación frente a Almirante Brown, en un partido correspondiente a la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional.

Colón historial árbitro Maximiliano Macheroni
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