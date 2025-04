Madelón, en su regreso a Unión: "Estoy en casa, es un lindo desafío y ojalá lo podamos sacar"

“Gracias a Unión por recibirme. Me siento otra vez en casa ”, arrancó diciendo emocionado. “Pasó mucho tiempo y estaba la necesidad del club de contratarnos. Justo estábamos disponibles. Es el tiempo para revertir un proceso que no está bien, pero tampoco tan mal”, agregó.

Madelón debutará este viernes ante Belgrano, al que calificó como una final: “Tenemos que pagar el viernes una final ante Belgrano. No hay cansancio ni excusa para quedarnos con todo”.

A lo largo de la conferencia, que tuvo una participación escueta del presidente Luis Spahn para la presentación, dejó varios mensajes al hincha, al plantel y a la institución. Reconoció que el equipo necesita un impulso anímico y se autodefinió como un especialista en eso: “Hay que levantar anímicamente y uno es especialista. Sé que habrá un aura especial el viernes. Nosotros tenemos que pagar una cuenta deportiva que quedamos debiendo”.

Leonardo Madelón.jpg El presidente Luis Spahn presentó a Leonardo Madelón como DT de Unión.

También tuvo palabras de respeto hacia Cristian González, su antecesor: “Fue un amigo del club, fue jugador mío y le tengo mucho respeto. Hizo cosas muy buenas”.

Madelón, en su primera conferencia como DT de Unión

El DT habló de un club en crecimiento: “Se nota que el club crece y la exigencia es cada vez más alta, lo que está bueno. El problema es cuando estás apagado y no aparecés. Por eso vine, quería refrescarlo”.

Sobre el presente del equipo, fue autocrítico: “Tuve argumentos con el plantel sobre el partido de ayer (por este lunes) y saben que no estuvimos bien. No me la contaron, porque lo vi. En 72 horas tenemos una chance de revertir una imagen que no gustó”.

El desafío lo entusiasma, pero también lo compromete: “No miro nada para atrás. Quiero hacer las cosas bien y crecer. Es mi obligación. Unión me necesita, por lo que acá estamos. Primero el escudo siempre y estar todos juntos”.

Fiel a su estilo, Madelón apeló a imágenes claras para marcar su idea de trabajo: “Desde lo deportivo, hay que poner la cubetera en el frezzer y la asadera en el orden. El fútbol es fácil y por eso a la vez tan difícil, porque lleva tiempo intentar hacer lo fácil”.

Sobre su vínculo con el plantel actual, reconoció: “Va a costar conocer a fondo al plantel, porque uno conoce a varios, pero también debemos adaptarnos. Es una dinámica general, porque va todo muy rápido”.

A los hinchas les pidió apoyo y paciencia, pero sin perder el entusiasmo: “La gente quiere ver un equipo con las cosas claras y sencillas. Hay que recuperarse rápido. No tenemos que perder la energía linda”.

Madelón esquivó la política en Unión

Luego, en el ida y vuelta, se molestó ante una consulta sobre las elecciones, más que nada en torno a ser un impulso para Spahn como candidato: "Politicamente no modifico nadie. Soy técnico y no vengo a ayudar a nadie. Hace un mes tuve la chance de ir a otro lado y se cayó el contrato. Ahora estoy acá. En la urna no voto, solo pienso en el fútbol".

En torno a la meta de pelear por un título, fue sincero: "Buscar el salto de calidad está bueno, porque te lleva a crecer. En estos años se logró entre todos. Esa palabra incluye un montón de cosas y el club está muy mejorado. Después, con la mejora de las campañas, podemos ilusionarnos con algo. Pero no puedo mentir y decir que vamos a pelear el campeonato. Por presupuesto y demás, solo podemos aspirar a competir. Después, cuando menos lo esperás, sale todo".

Por último, dejó una reflexión que resume su sentir en este regreso: “Estoy feliz de estar acá. Es un desafío lindo y ojalá lo podamos sacar. Todos me conocen. Si es por mí, estaría siempre mostrando todo, pero hoy con las redes se pueden modificar las cosas y por eso decidimos escudarnos en la privacidad. Estamos bien. Y vamos Unión”.