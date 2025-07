El Pulga volvió a casa: ya está en el predio de Colón y dejó un mensaje para los hinchas

“Un saludo grande para todos los sabaleros y las sabaleras. Un beso grande, espero que se encuentren muy bien”, fueron sus primeras palabras en diálogo con LT10, con la calidez de siempre. Y aunque habló poco, dijo lo que todos esperaban oír: “Ojalá podamos revertir la situación”, expresó, con el temple de quien vuelve para ponerse el equipo al hombro.

En el peor momento, el regreso más esperado

El presente de Colón es doloroso: cinco derrotas consecutivas, apenas 21 puntos en 21 fechas, y un equipo sin rumbo ni reacción. Lejos del protagonismo que se esperaba en la Primera Nacional, el Sabalero transita una de las peores rachas de su historia reciente y todavía no logra encontrar un nuevo entrenador tras la salida de Yllana.

En ese panorama caótico, el regreso del Pulga no solo es un refuerzo futbolístico: es una inyección anímica. Su sola presencia genera respeto en el vestuario, emoción en la tribuna y, sobre todo, fe. Esa fe que hoy Colón necesita recuperar.

Minella sigue, pero el DT definitivo no aparece

Mientras tanto, Martín Minella continúa como DT interino, sin certezas sobre su continuidad. El plantel lo respalda —como dejó en claro Emmanuel Gigliotti—, pero la dirigencia aún analiza otras opciones, con nombres como Alfredo Grelak en carpeta.

Por lo pronto, el Pulga entrenará bajo las órdenes de Minella a partir del martes, y todo indica que será tenido en cuenta para el duelo del domingo 13 ante Almirante Brown, en el estadio Brigadier López.

El alma del pueblo sabalero

Rodríguez no llega como salvador, pero sí como símbolo. Su historia con Colón es conocida: ídolo, líder, campeón y referente. Su regreso no garantiza victorias, pero le devuelve al club un pedazo de su identidad. Y en tiempos tan grises, recuperar el alma puede ser más importante que cualquier refuerzo.

En su primer día, no gritó, no prometió. Solo dijo “ojalá podamos revertir la situación”. Y a veces, con eso alcanza. Porque el Pulga volvió, y Colón ya no está tan solo.