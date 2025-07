Colón define su rumbo: ¿seguirá Martín Minella como entrenador?

Martín Minella se puso al frente del plantel de Colón en la caída ante Chaco For Ever. ¿Los dirigentes lo confirmarán en su cargo o buscarán otro DT?

La semana comenzó en Colón con más preguntas que respuestas. Luego de la derrota por 2-0 ante Chaco For Ever, el futuro inmediato del primer equipo sigue envuelto en incertidumbre. Al frente del grupo por ahora continúa Martín Minella, entrenador de la Reserva, quien asumió de forma interina tras la salida de Andrés Yllana. Pero más allá de su compromiso, no está claro si seguirá dirigiendo al equipo profesional o si será reemplazado antes del próximo partido ante Almirante Brown.