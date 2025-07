Colón quiere salir de su crisis en una dura visita a Chaco For Ever

Colón, que será dirigido por el interino Martín Minella, intentará romper con la racha de cuatro derrotas al hilo cuando desde las 16 visite a Chaco For Ever.

El presente de Colón está lejos de ofrecer certezas. Luego de una semana marcada por el caos institucional y deportivo, el Sabalero buscará reencontrarse con el triunfo este domingo desde las 16, cuando visite a Chaco For Ever por la 21ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, con arbitraje de Álvaro Carranza.

El partido llega tras días convulsionados. La suspensión del encuentro ante Mitre por los graves incidentes protagonizados por la barra en el estadio Brigadier López derivó en la reanudación del cotejo el martes, que terminó con derrota 1-0 y fue la cuarta caída consecutiva del equipo. Esa seguidilla hundió al equipo a ocho puntos de los puestos del Reducido, encendiendo todas las alarmas en el club.

En medio de ese escenario, la dirigencia decidió ponerle punto final al ciclo de Andrés Yllana. La salida del DT se precipitó tras varios cortocircuitos con referentes del plantel. Entre ellos, el más resonante fue con Emmanuel Gigliotti, en medio de la tensión del lunes cuando el plantel no podía abandonar el campo de juego por la protesta de los hinchas. Pero lo que terminó de detonar la situación fue un fuerte cruce en la práctica del miércoles con Christian Bernardi, que estuvo cerca de pasar a mayores.

A ese clima enrarecido se le sumó una noticia que sacudió al mundo sabalero: el regreso de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, ídolo del club, quien vivirá su tercera etapa con la camiseta rojinegra. Su presencia todavía no será parte del equipo en Chaco, pero es un guiño al corazón del hincha y una señal de intento de reconstrucción.

Minella mueve las piezas: esquema ofensivo para cortar la mala racha

Al frente del equipo estará Martín Minella, técnico interino que ya había tenido una breve experiencia en ese rol durante el ciclo anterior. En busca de respuestas urgentes, apostará por un esquema audaz: un 4-3-1-2 que buscará protagonismo y gol, dos cualidades que han estado ausentes en los últimos compromisos.

El once presentará varios cambios. En el arco, Tomás Giménez ocupará el lugar de Marcos Díaz, cuestionado tras su responsabilidad en el gol de Mitre. La defensa también se renueva con Gonzalo Bettini por la derecha en lugar de Facundo Sánchez y Conrado Ibarra reemplazando a Brian Negro por la izquierda.

Martín Minella ratificó que Colón tiene material potable en sus canteras para abastecer al plantel superior.

En la mitad de la cancha, Minella confía en Zahir Yunis, a quien ya había utilizado en su anterior interinato. Lo acompañarán Talpone e Ignacio Lago. Pero la novedad más fuerte se da en la creación: reaparece Christian Bernardi como enganche, luego de no haber sido convocado en el partido anterior.

Arriba, se mantiene Facundo Castro y retorna Emmanuel Gigliotti, que vuelve al once tras el conflicto con el cuerpo técnico saliente.

Un rival firme, con bajas pero en zona de Reducido

Chaco For Ever, dirigido por Ricardo Pancaldo, marcha sexto en la tabla y llega entonado tras igualar 2 a 2 con Temperley. Aunque tendrá una baja sensible: el volante Franco Perinciolo quedó fuera por una sobrecarga muscular, y su lugar será ocupado por Joaquín Mateo. Además, el DT no podrá contar con el lateral Mauricio Rosales, desgarrado, ni con los volantes Santiago Úbeda y Brandon Obregón, que siguen diferenciados.

Leonardo Marinucci recién volvió a trabajar a la par esta semana, pero no será titular. En cambio, Gino Barbieri, ya recuperado, ocupará un lugar en el banco.

Con un equipo armado y con confianza, Chaco For Ever buscará aprovechar el mal momento de Colón para afianzarse en puestos de clasificación. Para el Sabalero, en cambio, es una verdadera final anticipada: necesita ganar, cortar la racha y empezar a reconstruir un camino que hoy luce incierto.

Formaciones de Chaco For Ever y Colón

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Alana Luque, David Valdez, Mathias Silvera y Ramiro Fernández; Gonzalo Cañete, Maximiliano Romero, Juan Manuel Carrizo y Joaquín Mateo; Imanol Enríquez y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Gonzalo Soto, Conrado Ibarra; Talpone, Zahir Yunis, Ignacio Lago; Christian Bernardi; Facundo Castro y Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Hora de inicio: 16.