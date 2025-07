En Colón se fue Yllana y dos referentes recuperan terreno

Y es por eso que no llamó la atención que el viernes en la práctica que comandó Martín Minella, dentro de la formación titular estuvieron Bernardi y Emmanuel Gigliotti.

En el caso del volante cordobés, ni siquiera había sido tenido en cuenta para el último partido, mientras que el Puma ingresó a los 25' del segundo tiempo y además había perdido la titularidad hacía algunos partidos.

Incluso Gigliotti discutió fuertemente con Yllana el día de la suspensión del partido ante Mitre y al día siguiente luego de la reanudación del mismo, disparó contra el DT y el funcionamiento del equipo.

Por ello, no sorprendió la ida de Yllana aunque sí la manera, dado que el martes por la noche el presidente de Colón Víctor Godano había respaldado públicamente al entrenador.

Así las cosas, con Yllana afuera, los referentes vuelven a tener preponderancia en el equipo y es por eso que ante Chaco For Ever volverán a la titularidad tanto Bernardi como Gigliotti.