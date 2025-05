Colón, con una pobre efectividad de visitante del 22% en esta Primera Nacional

Más allá de las seis caías en fila, Colón sumó 10 de los 14 puntos que tiene de local, por lo que de visitante no rinde. De Río Cuarto volvió sin nada

Colón va de visitante y pierde

Uno de los aspectos más alarmantes de esta realidad es el pobre rendimiento del equipo fuera de Santa Fe. De los seis partidos que disputó como visitante en el Grupo B, Colón apenas ganó uno, empató otro y perdió los restantes cuatro. Eso le da un magro 22% de efectividad, muy por debajo de lo esperado para un equipo que aspira a pelear arriba. De Río Cuarto volvió con las manos vacías con el revés 2-1 ante Estudiantes.

• LEER MÁS: Colón se rearma tras el golpe: día libre y regreso pensando en Talleres (RE)

Pero el problema no es solo estadístico. La imagen que deja el equipo en cada salida del Brigadier López refleja la ausencia de respuestas y nula reacción. La falta de carácter y de funcionamiento colectivo se agudiza cada vez que se aleja de su gente, y eso quedó plasmado en la racha adversa de siete partidos sin ganar, con seis derrotas consecutivas que encendieron todas las alarmas.

Estudiantes de Río Cuarto Colón Alan Forneris.jpg Colón lleva también cuatro derrotas en fila de visitante.

La situación como local tampoco alcanza para equilibrar el panorama. Si bien Colón cosechó 10 de los 14 puntos que tiene jugando en Santa Fe, no le alcanza para compensar su inoperancia como visitante. El margen de error es cada vez más fino y la paciencia del hincha se agotó.

• LEER MÁS: ¿Cuándo fue la última vez que Colón perdió seis partidos al hilo?

Colón necesita un golpe de timón, porque si no empieza a sumar fuera de casa, no solo se le va a hacer imposible pensar en el ascenso. La realidad es que, cómo está la cosa, un triunfo traerá algo de calma y paz. Ya no importa la forma, sino sumar solo de a tres. En un fútbol donde también priman los estados de ánimo, encontrar confianza es clave.