No quiere jugadores a cambio: Colón habría rechazado la propuesta de Racing por Forneris

LEER MÁS: Colón perdería a Barreto en toda su gira como visitante

Primera oferta rechazada en Colón

El pasado sábado, en ocasión del cotejo entre Colón y Estudiantes de Caseros, los dirigentes consultados en el Brigadier López ratificaron conocer el interés de Gustavo Costas para contar con el joven mediocampista. Así también aguardaban una oferta formal para darle curso o no a la operación. Al menos desde Buenos Aires se da cuenta que en principio, Racing ofrecería 1.500.000 dólares por el 70% del pase.

LEER MÁS: Colón volvió al trabajo pensando en CADU con un Andrés Yllana obligado a cambiar

El dinero y el porcentaje de la ficha son dos puntos claves para encontrarle la vuelta a una situación que podría reportarle un interesante ingreso a todos las partes, en especial a la entidad que necesita reforzarse para levantar su rendimiento y pelear por el ascenso.

Alan Forneris.jpeg El movimiento de Racing por Forneris no convence a Colón. Prensa Colón

Colón no quiere jugadores como parte de pago

De igual modo, Racing pretendería meter en la operación el pase de Germán Conti. El tema es que para Yllana no es prioridad y por eso no convence la oferta. La realidad es que Colón no quiere jugadores a cambio, sino solo el dinero y de ser posible al contado. Caso contrario, en pocas cuotas y no a largo plazo. Una historia que promete más capítulos.