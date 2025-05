Colón volvió al trabajo pensando en CADU con un Andrés Yllana obligado a cambiar

El plante retomó este lunes por la tarde en el predio las tareas, donde el DT Andrés Yllana ya sabe que deberá cambiar obligadamente por la lesión que sufrió José Barreto. Todavía no se confirmó, pero estaría desgarrado, por lo que será baja al menos tres semanas.

• LEER MÁS: Colón perdería a Barreto en toda su gira como visitante

Un dolor de cabeza más, ya que las lesiones no paran y sobre todo en ataque, donde las opciones no abundan por este tema. El claro ejemplo es que Emmanuel Gigliotti, ya con 38 años, juega todos los minutos. Ante el Pincha de Caseros el técnico admitión en conferencia que no tenía "otro nueve para poner". Quizás sea uno de los aspectos a ajustar en el mercado que se abrirá el 1 de junio.

Andrés Yllana.jpeg Yllana, otra vez obligado a cambiar en Colón. Prensa Colón

¿Habrá más de un cambio en Colón?

El conductor sabalero hará una variante por lesión, pero no habría que descartar algún movimiento táctico. Por Barreto el fin de semane ingresó Christian Bernardi, por lo que saca votos para ser titular. Después. Yllana sorprendió al decir que Federico Jourdan no está para 90', por lo que habrá que ver si corre con chances.

• LEER MÁS: El gran objetivo que tiene Colón para no perder terreno

Mientras que Gonzalo Bettini ya tendría un mano a mano más claro con Oscar Garrido, que sigue sin convencer de lateral derecho. Esto mientras se esperan por las evoluciones de Jorge Sanguina, Conrado Ibarra, Facundo Sánchez y Genaro Rossi. El grupo trabajará hasta el sábado por la mañana y luego viajará a Buenos Aires para esperar el cotejo ante Defensores Unidos.