Spahn: "La Sudamericana deja un sabor amargo para Unión, hay que empezar a construir"

Lo más destacado de Luis Spahn en Unión

"La Sudamericana deja un sabor amargo, no se dieron los resultados, se invirtió todo, el que pintaba para ganar el grupo era Cruzeiro, perdimos partidos accesibles, con Palestino tuvimos dos acciones desgraciadas que marcaron el resultado, acá jugaron mejor, pero en todos los partidos nos faltó definición. Hay que empezar a construir, quizás no ganar, pero empezar a ver mejoras y un funcionamiento para comenzar a definir las incorporaciones que Leo (Madelón) crea correspondiente".

"Hay que clasificar entre los ocho, ese es un objetivo de mínima, se está cerca de una línea del descenso, somos 10 equipos, tampoco estamos lejos si uno tiene una buena racha para acercarse a una clasificación a los 10 o 12 primeros", agregó Luis Spahn.

Sobre la invitación que le hizo a parte de la oposición para viajar a Belo Horizonte, Spahn reveló: "Invité a Desvaux, Castiglioni y a Marcelo Martín. A Marcelo por ser el referente de esta coalición de mayor peso, miremos las elecciones anteriores. Tengo una buena relación con él, es una persona en la cual confío y con la que estoy tranquilo".

En cuanto a si podría haber una convocatoria para las ideas de la oposición, dijo: "Somos muy simples y llanos, hace unos años convocamos a la oposición, hablamos dos horas, la estaban grabando y luego cortaron. Yo digo no es bueno que Unión salga campeón por causas aleatorias, es bueno que salga campeón por una formación y solidez que permita tener una continuidad de venta de jugadores, y protagonizar temporadas siguientes con buen nivel. Cuando hay muy mala leche y mala intención es difícil, acá están en la pequeña. Pipo (Desvaux) no puede decir si yo no gano van a hacer las cosas porque yo se las exigí. No está bueno, no es la forma de confluir, nosotros tenemos nuestra agenda, la conocemos, no somos demagogos, hacemos...".

Luego, sobre la inversión de casi 4.5 millones de dólares que se invirtió y el mercado de pases que se avecina, reveló: "El salto de calidad me parece una muletilla de cuarta, y lo usa todo el mundo del fútbol. Preguntaría, ¿River perdió con Platense por falta de jerarquía y calidad? Entonces está atado a los triunfos, Platense es un equipo modesto, con actitud y garra, el que gana siempre es el que tiene jerarquía. Hay que articular todas esas capacidades y calidades para que den buen resultado, y en Unión no se dio".

También a Luis Spahn se le preguntó si Unión tiene recursos económicos para salir otra vez al mercado de pases, luego de la inversión en el inicio del año, y reveló: "Hay, sino le pedimos prestado a alguien, haremos las gestiones. Pero no solo hay recurso, recibí 700 felicitaciones, el sábado a la noche el 90%, gente del exterior, del fútbol, intermediarios, representantes. Tenemos un nombre como club, hay crédito, porque se sabe que vamos a pagar. Con Estigarribia había una diferencia y quedamos en pagar en junio de 2026, y eso es por una confianza en el club".

Luego, se le preguntó sobre si tiene pautado un encuentro con el entrenador Leonardo Madelón para comenzar a planificar la segunda parte del año desde lo deportivo, y el titular de Unión respondió: "Quedamos en tener una reunión con el entrenador esta mañana".

Más adelante, se le preguntó por los delanteros del plantel de Unión, e indicó: "Espero que el funcionamiento se articule para que los delanteros lo puedan aprovechar en la red. Evidentemente al plantel en el campo de juego le ganó la ansiedad, pasó en muchos casos con los equipos que tienen dificultad para marcar, y lo consiguen rápido en otro partido y convierten más, son cuestiones de seguridad y confianza. Madelón cree que hay material, y se necesita una oxigenación del plantel. Hay algunos jugadores con carga negativa a los cuales hay que darle aire en otros clubes".

Sobre los rumores de salida de Mateo Del Blanco de Unión, Luis Spahn indicó: "La CD no se qué va a decidir porque todavía no hay ninguna oferta, hay rumores, pero nada más. Si hay un precio razonable, con mejoras para el club se venderán los jugadores por los que tengamos la oferta que tengamos valía, no es que no queramos retenernos. No hay más jugadores que estén tres, cinco o ocho años en un club. No es una situación de Unión que vende cuando llega una oferta, lo hacen todos".

Más de Luis Spahn sobre el mercado que se viene en Unión

Luego, Spahn reveló: "Hoy no tengo información oficial ni de Mateo Del Blanco, ni de Franco Pardo, ni de ningún otro jugador. Cuando llegue alguna oferta formal, la analizaremos en conjunto y veremos qué negocio se puede hacer. Después, como siempre, se lo comunicaremos a los socios".

Spahn, también dijo que "tenemos un valor de referencia para cada jugador. Sabemos que el mercado está deprimido, que hubo situaciones que afectaron, como la retirada del fútbol mexicano, aunque se abrió la posibilidad de Brasil. Pero no hay puertas cerradas. No vamos a regalar a nadie. Sabemos lo que valen nuestros jugadores, especialmente los surgidos del club, pero también entendemos que hay que ser realistas con el momento del mercado".