Poletti defendió el descuento por el paro de municipales: "El que no fue a trabajar, va a tener el día descontado"

En medio del conflicto gremial con el sindicato de trabajadores municipales UTRAM, el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti dejó en claro que el municipio aplicará descuentos salariales a quienes no concurrieron a trabajar durante la reciente medida de fuerza .

“Tenemos un gremio mayoritario que participa en la mesa paritaria. Se arregla, se acuerda, se compromete el municipio, se paga, y no entendemos un paro local sobre un gremio que la ley no reconoce como mayoritario”, expresó Poletti. En ese sentido, subrayó: “Quiero dejar bien en claro que el que se adhirió al paro y no concurrió, va a tener descuento del día”.